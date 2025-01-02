Війська РФ потрапили у 'смертельну пастку' на Півдні: що відомо

Для російських окупантів бої за острови між лівим та правим берегом Дніпра стали "шляхом в один кінець", зазначив речник УДА Сергій Братчук.

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Війська РФ потрапили у "смертельну пастку" на Півдні / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

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Острови між берегами Дніпра залишаються під вогневим контролем Сил оборони

Росіяни намагаються захопити острівні плацдарми для подальшого наступу

Острови між лівим і правим берегами Дніпра стали смертельно небезпечними для російських окупантів. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Братчук зазначив, що ці острови знаходяться під вогневим контролем Сил оборони України, а артилерійська контрборотьба приносить результати. Лише за минулу добу українські військові знищили кілька ворожих плавзасобів, зокрема човни, якими окупанти намагалися переправлятися на острови.

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"Наразі у полі зору їхньої активності є острів Козацький, Великий Потьомкінський та Забич", - зауважив Братчук.

Речник зазначив, що російські війська прагнуть захопити невеликі острівні плацдарми, щоб посилити тиск на правобережні райони України. Крім того, їхня активність спрямована на стримування Сил оборони, аби перешкодити перекиданню українських резервів на ключові напрямки фронту.

"Острови є дійсно смертельними для ворога, адже навіть ті росіяни, які якимось чином можуть закріпитися там, не мають ні додаткового БК, ні харчування, ні питної води. Для них це шлях в один кінець", - наголосив Братчук.

Бої на Півдні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що російські війська продовжують накопичувати сили на окупованих територіях, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях.

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, росіяни на Херсонщині щоденно проводять розвідку боєм і здійснюють атаки невеликими штурмовими групами, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Водночас наразі немає ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав, що російські окупанти намагаються висаджуватися на островах у Херсонській області, проте їхні шанси на успіх залишаються низькими.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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