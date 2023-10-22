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"Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки": західний експерт здивував прогнозом

Аліна Дембіцька
22 жовтня 2023, 04:20
Як зазначив Грант, росіяни продовжуватимуть робити те, що роблять, тому що в їхній свідомості вони перемагають.
'Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки': західний експерт здивував прогнозом
Західний експерт зробив прогноз щодо завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 33 окрема механізована бригада

Країна-агресорка Росія не збирається припиняти свою жорстоку війну проти України. Ба більше, існує ризик затягування цієї війни ще на 2-3 роки. Таку думку висловив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант в ефірі Еспресо.

Як зазначив Грант, росіяни продовжуватимуть робити те, що роблять, тому що в їхній свідомості вони перемагають.

"Схоже, що в Росії немає жодного бажання припинити війну. Росіяни нині підтримують Путіна, як ніколи раніше. І Путін вкладає в цю війну всю свою енергію і російські ресурси. Попри їхню слабку інтелектуальну технологічну потугу, вони продовжуватимуть виготовляти багато низькопробних речей, які ускладнюватимуть життя України й тут йдеться про цифри. Це та сила, яку має Росія", - зауважив він.

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За словами полковника, Силам оборони України потрібен прорив на лінії фронту. І це потрібно зробити упродовж зимового періоду.

"Якщо ми не зламаємо їх за зиму, то є ймовірність, що війна може тривати ще два-три роки, і я цілком серйозно кажу про це. Росію треба ламати, а зараз ми цього не робимо. Ми всього лише їх утримуємо. Так, є певні просування, але це не прорив. Нам потрібен прорив. Можливо, він станеться під Херсоном з новою операцією з форсування річки", - сказав Грант.

Військовий експерт підкреслив, що ЗСУ потрібно діяти по-іншому. Тому що стратегія – це про спроможності, а на цей час спроможності України недостатньо сильні, щоб стратегія запрацювала, вважає Грант.

"Навіть з ATACMS, навіть з F-16, адже основна спроможність – це сотня бойових бригад, які на сьогодні належним чином не оснащені, щоб виграти цю війну. Тому потрібно більше і краще думати", - наголосив він.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Арті Грін заявив, що для російських сил ситуація в районі Бахмута має дуже несприятливий характер. Противник витрачає всі доступні ресурси на цьому напрямі, але не здатний зупинити просування Сил оборони України.

Нещодавно у ЗСУ повідомили про потужний прорив у районі Бахмута. Сили оборони України просунулися на відстань від 100 до 300 метрів на різних ділянках Бахмутського фронту. Ініціатива на фронті за українськими військовими.

Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдара назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.

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війна в Україні війна Росії та України
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