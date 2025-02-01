Війна РФ з Україною: у Financial Times назвали головну мету Путіна

Протягом останнього року українські сили вели проти Росії здебільшого оборонну війну.

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З'явився прогноз термінів завершення війни / колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ

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Вирішальне значення має ворожість Путіна до українського суверенітету

Втрати і труднощі з набором новобранців - серйозні проблеми для ЗСУ

Ймовірне тимчасове припинення бойових дій в Україні не гарантує міцного врегулювання в Україні через надзвичайно амбітні цілі диктатора РФ Володимира Путіна.

Вирішальне значення має ворожість Путіна до українського суверенітету, по суті, до української національної ідентичності, йдеться в матеріалі Financial Times.

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"Цілі війни Росії в Україні з 2014 року полягали в тому, щоб підірвати суверенітет України і взяти повний політичний контроль над країною", - говорить Фредрік Лейдквіст зі Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень.

У матеріалі підкреслюється, що протягом останнього року українські сили вели проти Росії в основному оборонну війну на виснаження, однак незважаючи на поступове просування окупантів на сході України, думки про те, чи виграє РФ війну, розходяться.

Як каже колишня заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, надто багато уваги при цьому приділяється "видимим операціям на суші", де Росія, схоже, дійсно має перевагу. Однак, як вона акцентувала, у повітрі, на морі, у космосі та в кіберопераціях Україна, принаймні, утримує свої позиції або навіть переважає.

"Я не турбуюся, що Україна може раптово програти. Я не бачу потенціалу для масштабного [російського] прориву... Зрештою, є причина, чому Росія перекинула тисячі й тисячі солдатів із Північної Кореї... Я думаю, ми продовжимо спостерігати цю напругу між бажанням атакувати та нестачею живої сили з боку росіян", - каже верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

Однак журналісти резюмують, що втрати особового складу і труднощі з набором новобранців також є серйозними проблемами і для України, і це підтверджують військові.

Переговори про припинення війни - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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