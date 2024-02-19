Війна переходить в нову фазу: в ЗСУ назвали головну умову для успіху України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що відсоток знищення ворожих цілей за допомогою безпілотних засобів сягає близько 70%.

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Командувач Сухопутних військ назвав найбільшу проблему для ЗСУ / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Війна Росії проти України переходить у нову фазу, де вирішальну роль гратимуть безпілотні засоби. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю "Радіо Свобода", відзначивши, що відсутність солдата, який міг би проникнути на ворожі позиції і ліквідувати противника, ускладнює будь-які бойові дії.

"Війна переходить в іншу фазу – де воюють безпілотні засоби. Але без людини не буде ніякого успіху, не буде ніяких реальних дій. Без солдата, який не виконає свою задачу, не зайде на позицію противника, не знищить тих, хто там є", – зауважив Павлюк.

Генерал лейтенант вказує на те, що безпілотні системи та засоби можуть сприяти просуванню Сил оборони на певному напрямку бойових дій. Віт також додав, що відсоток знищення противника суттєво відзрізняється від того, що був на початку війни і зараз.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ відзначив, що за останні місяці відсоток цілей, знищених за допомогою безпілотних засобів сягає близько 70% від загальної кількості.

"Але, знову ж таки, залишаються і боєприпаси — найбільш велика проблематика, крім засобів протиповітряної оборони. І техніка, особливо артилерія. Тому дуже багато запитів, враховуючи, що ми створимо нові підрозділи, ми повинні постійно доукомплектовувати ті підрозділи, які ведуть бойові дії. Тому запитів дуже багато. На жаль, не все ми можемо забезпечити", – наголосив він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін відзнаичв, що ситуація на Авдіївському напярмку стабілізувалась. Темпи наступу російських окупантів значно знизились, однак штурмові операції ворога тривають.

19 лютого українські військові збили два літаки російських окупантів. Про цей успіх повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook.

Військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв прокоментував можливість нового удару російських окупантів після захоплення Авдіївки в Донецькій області. Він не виключив, що вороги можуть розгорнути сили в районі Горлівки.

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