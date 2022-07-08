Відновлення доріг: скільки необхідно коштів та що відбудують в першу чергу

В Укравтодорі розповіли про відновлення доріг / колаж - фото скрін відео, уп

В даний час в Україні вже відремонтували тисячу кілометрів доріг зі зруйнованих під час війни 24 тисяч кілометрів, повідомив заступник голови "Укратодору" Андрій Івко в інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

За словами чиновника, на відновлення автодоріг ще необідно буде витратити 900 млрд грн, ці гроші збираються брати із заморожених активів Росії.

Відновлення триватиме близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи в "Укравтодорі" обіцяють відбудувати вже через рік-півтора.

"Житомирська траса істотно не була пошкоджена, там прибирали сміття і техніку. Це дорога Київ-Чоп через Житомир. Тут є місто Стоянка, де відновили тимчасову переправу через два тижні, вже в травні запрацювала ліва смуга мосту, а зараз триває відновлення правої смуги, яку відновимо до жовтня", - розповів Андрій Івко.

Як повідомив заступник голови "Укравтодору", в першу чергу відбудують дороги, які з'єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується з ЗСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ-Чоп, Київ-Харків, Київ-Чернігів.

У цьому нелегкому процесі допомагає Україні Чехія.

"Чехія передала два тимчасових мости - на опорах складаємо "лего - міст", по якому будуть рухатися автомобілі, один такий міст ми будемо монтувати в Київській області, а ще дадуть два таких мости", - розповів Андрій Івко.

Крім того, "Укравтодор" допомагає українським військовим, наприклад, відомий автомобільний знак із Сумської області був проданий на благодійному аукціоні за 631 тис гривень, а кошти передали ЗСУ.

"Зараз готуємо спецпрограму для водіїв ЗСУ, яких навчатимемо екстремальним навичкам, як правильно керувати машиною в екстремальній ситуації, це буде для них безкоштовно", - підсумував глава "Укравтодору".

Раніше Главред писав про те, що на Київщині у Вишгородському районі в селі Демидів негода зруйнувала міст через річку Ірпінь. Блискавка влучила в міну, яка знаходилася під мостом, вона здетонувала. Відомо про загиблу людину.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранені. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога",-пише прес-служба.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області підірвали залізничний міст, по якому російські загарбники перевозили зброю і військову техніку на фронт.

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