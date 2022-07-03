Перерізано канал перекидання зброї РФ: під Мелітополем підірвали залізничний міст

Підірвано міст між Мелітополем і Токмаком / sprotyv.mod.gov.ua

В Запорізькій області підірвано залізничний міст, по якому російські загарбники перевозили зброю і військову техніку на фронт.

Як повідомили в Штабі оборони Запорізького краю, в неділю вдень між Мелітополем і Токмаком стався вибух, в результаті якого зруйнований залізничний міст.

У повідомленні уточнюється, що по даному залізничному мосту окупанти переганяли склади зі зброєю і військовою технікою.

Є відомості, що стратегічно важливий для російської армії міст підірваний в районі окупованого села Любимівка.

Раніше повідомлялося про те, що в Луганській області українські військові підірвали понтонну переправу, яку рашисти навіть не встигли добудувати. ЗСУ успішно замінували її прямо в окупантів під носом.

Рашисти в черговий раз намагалися прокласти міст для форсування річки. Однак їх навіть не збентежило те, що біля цього місця купу спаленої техніки.

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