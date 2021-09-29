Крав цілими машинами: у Миколаєві морпіх продавав арсенал військової частини криміналітету

У Миколаєві затримали морпіха, який торгував арсеналом військової частини / Фото ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця Збройних Сил України, який збував арсенал, що зберігався на складах однієї з військових частин в Миколаєві. Ділка спіймали на гарячому " — під час збуту чергової партії зброї.

Чоловік служив начальником складу ракетно-артилерійського озброєння. Звідти і викрадав зброю, а зберігав її в орендованому неподалік від військової частини приміщенні, передає пресслужба СБУ.

Викрадений "арсенал" зловмисник реалізовував зацікавленим особам, зокрема і місцевому криміналітету.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту військовим 15 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами та 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.

Фото ssu.gov.ua

В ході обшуків, проведених в будинку зловмисника та в місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено:

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40 артилерійських і мінометних мін;

129 пострілів ПГ - 7 для РПГ;

майже 600 артилерійських снарядів;

216 гранатометним пострілів ВОГ17;

майже 600 освітлювальних реактивних ракет;

49 порохових зарядів до мінометних мін;

8 розривних зарядів;

димові та протитанкові гранати;

майже 34 тисячі патронів різного калібру;

49 підривників М6 і М12.

Фото ssu.gov.ua

Фото ssu.gov.ua

Зловмиснику оголосили про підозру за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, зокрема в рамках порушеного кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.

Як повідомляв Главред, у Федеративній Республіці Німеччина 84-річний житель міста Кіль таємно зберігав у підвальному приміщенні свого будинку цілий склад нацистської бойової техніки часів Другої світової війни.