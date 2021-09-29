Крав цілими машинами: у Миколаєві морпіх продавав арсенал військової частини криміналітету

Під час обшуків силовики знайшли артилерійські та мінометні міни, артснаряд, гранатомети, димові та протитанкові гранати та десятки тисяч набоїв.
Співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця Збройних Сил України, який збував арсенал, що зберігався на складах однієї з військових частин в Миколаєві. Ділка спіймали на гарячому " — під час збуту чергової партії зброї.
Чоловік служив начальником складу ракетно-артилерійського озброєння. Звідти і викрадав зброю, а зберігав її в орендованому неподалік від військової частини приміщенні, передає пресслужба СБУ.
Викрадений "арсенал" зловмисник реалізовував зацікавленим особам, зокрема і місцевому криміналітету.
Оперативники спецслужби задокументували факт збуту військовим 15 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами та 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.
В ході обшуків, проведених в будинку зловмисника та в місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено:
- 40 артилерійських і мінометних мін;
- 129 пострілів ПГ - 7 для РПГ;
- майже 600 артилерійських снарядів;
- 216 гранатометним пострілів ВОГ17;
- майже 600 освітлювальних реактивних ракет;
- 49 порохових зарядів до мінометних мін;
- 8 розривних зарядів;
- димові та протитанкові гранати;
- майже 34 тисячі патронів різного калібру;
- 49 підривників М6 і М12.
Зловмиснику оголосили про підозру за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, зокрема в рамках порушеного кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.
Як повідомляв Главред, у Федеративній Республіці Німеччина 84-річний житель міста Кіль таємно зберігав у підвальному приміщенні свого будинку цілий склад нацистської бойової техніки часів Другої світової війни.