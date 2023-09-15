"Озброєні люди розвернуть зброю проти РФ": генерал вказав на страх Кремля

Загарбники будуть призивати у своє окупантське військо людей з паспортами РФ на окупованих територіях. Але вони бояться, що ці люди повернуть зброю проти них.

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Генерал вказав на страх Кремля під час мобілізації/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Кремль боїться хапати усіх поголовно на окупованих територіях під час мобілізації і роздавати їм зброю. Головний страх верхівки влади в РФ полягає у тому, що нелояльні до Росії люди можуть обернути цю зброю проти самих росіян.

Але частково окупанти призиватимуть тих, хто отримав російські паспорти. Про це розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

"Я не вірю у хаос та бунти у Росії внаслідок мобілізації. Також не думаю, що Москва зможе мобілізувати значну кількість людей на окупованих територіях України", – зазначив Ягун.

За його словами, окупанти будуть боятися, що ці люди зі зброєю можуть обвалити російський фронт.

"Росіяни будуть призивати та виловлювати осіб, які отримали паспорти РФ, і відправляти їх на фронт. Але поголовно всіх не хапатимуть через страх, що роздача зброї нелояльним до Росії людям може привести до того, що фронт почне сипатися. Озброєні люди, які не хочуть воювати, в певний момент можуть повернути цю зброю проти самих росіян, і ворог це розуміє", – зазначив генерал-майор запасу.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як Україні розвалити Росію:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Війна в Україні

Раніше генерал-майор Віктор Ягун сказав, які дії ЗСУ "зламають" армію РФ. За його словами, окупанти можуть опинитися у такій же ситуації, у якій вони були на правобережжі Херсонщини, звідки їм довелося піти. А потім вони можуть втратити Крим.

Нагадаємо, Кулеба розповів про прогрес у переговорах зі США та Німеччиною щодо ракет ATACMS і Taurus для України. Але остаточні рішення про надання Києву далекобійних ракет в Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сказав, що допоможе закінчити війну. Захід не має звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, наголосив ексспецпредставник Держдепу.

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