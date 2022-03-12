Чернігів лишився без світла, газу, опалення і води/ Reuters

Чернігів станом на ранок суботи, 12 березня, залишається без електрики, а також частково без газу, опалення і води.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у відеозверненні. За його словами, місцеві служби намагаються усе поремонтувати, але після ремонту окупанти знову гатять по мережах.

"Чернігів без електропостачання, майже без водо-, газо- і теплопостачання. Вчора (11 березня – ред.) було декілька спроб відновити електропостачання. Вони були вдалими. Але ворог знову перебивав мережі. Сьогодні усі служби розпочинають роботу по відновленню мереж, і я думаю, що сьогодні електроенергія буде", – зазначив голова обласної військової адміністрації.

Він додав, що в місті також є проблеми з мобільним зв’язком і з мобільним інтернетом. Відповідні служби уже працюють над покращенням зв’язку.

"Ворог продовжує наносити авіа- та ракетні удари по місту Чернігів. Гинуть мирні люди, дуже багато людей отримують поранення. Ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі, там, де військових немає і не було", – сказав Чаус.

Він зазначив, що у ніч на 12 березня російські окупанти розбомбили готель "Україна" у центрі Чернігова.

"Сьогодні прилетіло в готель "Україна". Нема більше готелю "Україна", але є Україна. І вона буде. І є наша місія, місія українців. І вона полягає в тому, щоб Путін – хвора збочена тварюка – ковтнув отрути у своєму бункері на Уралі. І ми зробимо все для того, щоб він це зробив", – додав очільник Чернігівської ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські літаки скидають на мирний Чернігів 500-кілограмові авіабомби і бомблять житлові квартали та соціальні об'єкти. Загарбники використовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500. Зазвичай ця зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, сили опору, що діють у Чернігівській області, звільнили 5 населених пунктів від російських військових. Крім цього, українці захопили два бронетранспортери.

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