"Світло однозначно відключатимуть": експерт спрогнозував тривалість відключень електрики взимку

Окупанти можуть завдати нових ударів по енергетичній інфраструктурі України / УНІАН

В Україні упродовж всієї зими можуть відключати електроенергію. При цьому нові ракетні удари з боку російської окупаційної армії можуть спричинити більш тривалі відключення.

Про це розповів перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в коментарі для ТСН.ua.

"Я думаю, однозначно всю зиму буде режим обмежень. Щодо тривалості відключень. Я гадаю, що нові удари будуть. Якщо немає ударів – ситуація буде виправлена, а нові удари призведуть до нових погіршень. Новий удар послабляє. Будемо молитися за наші системи ППО", - зазначив експерт.

Водночас Кучеренко зауважив, що найближчим часом ситуація з енергопостачанням має шанс покращитися.

"Щойно спілкувався з представниками однієї з енергетичних компаній, від якої, в першу чергу, залежить Київ та область. Вони мені повідомили, що зараз буде покращення, оскільки до системи будуть приєднані ці блоки. До цього, дійсно, в Києві вночі був дефіцит генерації через мережеві пошкодження. Київ та область – це по суті одне ціле. Обмежили область, а водночас – частину Києва. Зараз, на вихідних, буде покращення", - повідомив він.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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