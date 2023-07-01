Військовий експерт пояснив, які країни Заходу можуть воювати з Росією

В першу чергу, каже Олександр Коваленко, воювати проти Росії, зможе військовий контингент США, який базується в Європі.

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Американський контингент в Європі може воювати проти Росії - Коваленко / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Американський військовий контингент в Європі здатний, по ідеї, надати ЗСУ значну підтримку на полі бою проти країни-агресора. Про це в інтерв'ю Главреду сказав блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В першу чергу, це контингент США, що базується в Європі, і деяких інших країн. Не виключаю участі країн Балтії, Польщі та Великобританії. Є сумніви щодо підключення до військової операції Німеччини та Франції. Головними гравцями в операції все ж можуть стати Сполучені Штати, Польща і Великобританія, які підтримають країни Балтії", ‒ сказала вона.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит". відео дня

Війна Росії та України

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін вже у своїй країні пожинає плоди терору, який розв'язав проти України. Слабкість РФ стала очевидною, і чим довше окупанти перебуватимуть на українських територіях, тим більше на них чекає проблем. Україна тримається і демонструє силу. У ЗСУ знають, що потрібно робити.

Також президент України зізнався, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Він підкреслив, що осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде і тут", - сказав очільник держави.

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