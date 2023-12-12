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"Найближчим часом будуть нові ініціативи": Данілов зробив жорстку заяву про мобілізацію

Дмитро Відоменко
12 грудня 2023, 23:04
Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні чергового засідання Ставки ВГК анонсував зміни в мобілізації в Україні.
Мобілізація, Данилов
Як зазначив секретар РНБО Данілов, йдеться, зокрема, про залучення до мобілізації рекрутингових компаній / колаж Главред, фото УНІАН

На наступному засіданні Ставки Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського будуть розглянуті нові пропозиції і програма в сфері мобілізації. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC Україна.

"Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", – повідомив чиновник.

Як зазначив секретар РНБО, йдеться, зокрема, про залучення до мобілізації рекрутингових компаній і так далі. Окремо президент Зеленський дав вказівку, щоб до наступного засідання Ставки Верховного Головнокомандувача те питання було остаточно підготовлене.

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Прокоментував чиновник і питання про те, чи вистачить ЗСУ людей для продовження війни.

"Коли ви йдете на війну, у вас постійно не буде вистачати трьох речей. У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї і у вас не буде вистачати людей", – зазначив він.

Данілов особливо підкреслив, що головне мистецтво українських військових – в таких умовах домогтися перемоги.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, українців у 2024 році, швидше за все, чекає посилення мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Крім цього відомо, що до кінця 2023 року в Україні повинні прийняти новий законопроєкт про мобілізацію, який регулюватиме питання вручення повісток, відстрочки від служби, фінансової мотивації, дотримання прав військовозобов'язаних.

Також, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький розповів, що у Верховній раді розглядається ініціатива, якщо військовозобов'язаний отримує магістратуру вперше, то йому може бути надана відстрочка, якщо вдруге, тоді - ні.

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