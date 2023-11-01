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За часів Януковича агентура ФСБ була при владі України: Ягун розкрив правду про СБУ

Юлія Куришко
1 листопада 2023, 02:05
ФСБ вербувала не оперативних співробітників, а керівників і голів департаментів, повідомив Віктор Ягун.
За часів Януковича агентура ФСБ була при владі України: Ягун розкрив правду про СБУ
Ягун розповів про систему СБУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Спілкуючись із читачами, він відповів на запитання, як так сталося, що СБУ була філією ФСБ.

Ягун зазначив, що це питання людини, яка взагалі нічого не розуміє. СБУ ніколи не була філією ФСБ. Так само зараз вона не є філією ЦРУ, стверджує він.

"Хтось думає, що за часів Януковича ФСБшники ходили коридорами, а за Ющенка ЦРУ мало свій кабінет, але це не так. Так, радники були завжди, але якщо вони й заходили до центрального апарату, то не просувалися далі кімнати, відведеної для них на першому поверсі", - зазначив експерт.

Ягун додав, що за президентства Януковича агентура ФСБ у нас була при владі. Якименко був агентом ФСБ.

"До 1997 року він служив у російській армії, потім раптом усе кинув і кинувся в обійми СБУ. Я не вірю в такі раптові зміни: людина закінчує академію Жуковського і має хорошу перспективу росту в армії, але раптом усе кидає, звільняється і біжить на дрібну посаду в донецькій СБУ. Так не буває. Міністром оборони тоді були громадяни РФ - Саламатін і Лебедєв", - пояснив експерт.

Рівень агентури ФСБ в Україні був зовсім інший, а ФСБ вербувала не оперативних співробітників, а керівників і голів департаментів.

"Ба більше, їх навіть не потрібно було вербувати, бо вони самі йшли на співпрацю. У нас тоді під ФСБ лягала не якась окрема структура, а вся держава. І тільки завдяки народу вдалося зупинити цей треш і вигнати посіпак до Росії. На жаль, ми їх не знищили, але хоча б тут вони нам точно не будуть заважат", - вважає Ягун.

Зараз Росія почала активно вербувати представників нижчої ланки – начальників управлінь і нижче. Працюють старі контакти та родинні зв’язки, які встановлювалися протягом останніх років.

"Але я сподіваюся, що у нас не дозволять цій заразі розповзтися, тож служба очиститься раз і назавжди", - додав він.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Нагадаємо, що генерал СБУ назвав несподіваний ефект від наявності у ЗСУ ракет ATACMS. Якби Україні дали 500 ракет ATACMS, можливо, тоді щось кардинально і змінилося б, вважає Віктор Ягун.

У ЗМІ повідомли, що СБУ стоїть за підривом нафтопереробного заводу в РФ. На території заводу було пошкоджено кілька установок, де переробляють пальне. В результаті удару загорілося кілька резервуарів з "чорним золотом".

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СБУ ФСБ Віктор Ягун
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