Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану в Україні

Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану / Офіс президента

В Україні з 24 лютого діє воєнний стан, яке ввели через масштабне військове вторгнення Росії. Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про його продовження.

Термін дії поточного воєнного стану закінчується 25 квітня, але вже з'явився проект закону зареєстрований під номером 7300, який передбачає його продовження.

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Воєнний стан в Україні

Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

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