В Ужгороді священник назвав росіян "прекрасним народом" та молився за примирення

В Ужгородському греко-католицькому кафедарльному соборі священник молився про примирення України із країною-агресоркою Росією.

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В Ужгороді священник назвав росіян "прекрасним народом" / Колаж: Главред, фото: Facebook Daria Sipigina

В Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб "два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного і обійнялися". Свідком скандальної проповіді стала журналістка Дарія Сіпігіна, про що вона повідомила у Facebook.

Як зазначила Сіпігіна, вона випадково почула слова проповіді через гучномовець, проїжджаючи повз Ужгородський катедральний собор.

"Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи – України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", - заявляв священник собору Роман Курах.

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За словами журналістки, десятки людей дослухали богослужіння та пішли геть. Дарія вирішила зайти до собору і запитати у священника, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто вбиває українців.

"Ми, шоковані, вирішили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Курах вважає, що нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і "тикання", - зазначила Дарія.

Ось декілька реплік з їхнього спілкування:

Сіпігіна: "Ви благословляєте росіян?".

Священник:"Благословляю, це Ісус сказав".

Сіпігіна:"А якщо ваш брат загине, ви так само будете благословляти?"

Священник:"Так".

Також священник заявив, що його рідний брат – військовослужбовець, служить у десантних військах і захищає Батьківщину на фронті.

Нагадаємо, раніше скандальний протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов зробив сексистську заяву про те, що нібито жінки "не повинні керувати життям". За його словами, "за життя відповідають чоловіки". Ткачов вважає, начебто жінки створені лише для того, щоб "варити кашу, вішати фіранки і бути щасливими".

Також Главред повідомляв, що у Болгарії на кортеж Зеленського напав "священник". Чоловік тримав у руках хрест і почав розмахувати ним, підбігаючи до машин. При цьому він вигукував фрази з прокльонами і обзивав українців. Правоохоронці одразу схопили священника і відтягнули його від дороги.

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