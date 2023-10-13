В 'Укренерго' розповіли, який фінт дозволить уникнути блекаутів через обстріли

В Україні необхідно будувати нові генеруючі потужності, каже голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Як кажуть в "Укренерго", неможливо постійно ремонтувати пошкоджені об'єкти / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні необхідно будувати нові потужності, які будуть генерувати електрику. Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі розповів голова правління НЕК"Укренерго" Володимир Кудрицький.

Як каже чиновник, кількість ремонтів енергетичних об'єктів обмежена, рано чи пізно їх доведеться замінювати. Він пояснив, що кількість ремонтів енергетичних об'єктів має свою межу ‒ можна 16 разів відновити після ударів російських окупантів побудований ще в 1960-х роках енергоблок. Однак на 17-й раз це вже буде чисто технічно неможливо.

"Питання нашого виживання в тому, що пройде наступна зима, ми встоїмо, і далі буде наступна зима. Війна закінчиться перемогою. Сусід божевільний залишиться. Для того, щоб підготуватися до всіх інших зим, нам потрібно сьогодні починати діяти, щоб побудувати нові генеруючі потужності", – сказав Кудрицький.

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За його словами, замість однієї електростанції потужністю в тисячу мегават потрібно мати сто маленьких електростанцій потужністю в десять мегават. Тоді окупанти не зможуть, навіть відправивши тисячу ракет, вивести з ладу таку енергосистему.

"А по-друге, це питання вартості енергоміксу. Для того, щоб його здешевити, потрібні інвестиції. І нам потрібно залучати ці інвестиції вже вчора. А щоб інвестор прийшов і побудував нову станцію, він повинен на 2-5-річний період розуміти дві речі. По-перше, за якою ціною він може розраховувати, як він поверне цю інвестицію. І по-друге, він повинен розуміти, що з ним розрахуються", - підсумував керівник "Укренерго".

Відключення електроенергії в Україні

В Україні затвердили план дій на випадок блекаутів. Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що тривалість графіків відключень світла у разі атак РФ на енергетичні об'єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання.

При цьому шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекаута. Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що серйозні проблеми зі світлом та опаленням можуть виникнути в Києві та Одесі, напружена ситуація загрожує Кременчуку, Житомиру, Кропивницькому та Запоріжжю. У зоні ризику і прифронтові міста.

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