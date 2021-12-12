УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Митники почали "полювати" на власників євроблях: хто "під прицілом"

12 грудня 2021, 13:27

У власників таких автомобілів є два варіанти, як не нарватися на штраф: відмовитися від автомобіля на користь держави або передати авто у військову частину.

Евробляха
В Україні митники почали "полювати" ​​​​​на власників євроблях: хто "під прицілом" / УНІАН

В Україні власники мікроавтобусів на європейської реєстрації опинилися "під прицілом" працівників митниці.

Як повідомляє UBR з посиланням на громадську організацію "АвтоЄвроСила", мова йде про мікроавтобуси, які були спочатку виготовлені на заводі і куплені, як вантажні. Згодом багато таких машин були пригнані українцями з Європи і переобладнані тут на пасажирські.

Зазначається, що розмитнити легально їх не можна. Тому нерідко водії та митні брокери вдавалися до різних схем, які почали спливати у зв'язку з бумом на розмитнення "євроблях".

"Митниця може перевіряти митні декларації протягом трьох років з моменту розмитнення авто. Машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять і оформлять відповідний протокол і на брокера, і на людину, яка розмитнила. Зараз розмитнити вантажний бус, що не відповідає "Євро-5", неможливо. Його за законом ніхто розмитнити, на жаль, не може", - розповідають в АЄС.

У власників таких автомобілів є два варіанти, як не нарватися на штраф:

Реклама
  • відмовитися від автомобіля на користь держави: привезти машину прямо на митницю, написати заяву, перевести бус у відповідний митний режим і закрити таким чином зобов'язання перед митницею;
  • передати авто державі в особі однієї з військових частин, щоб воно "служило в ООС".

Раніше йшлося про те, що в Україні 11 листопада закінчився термін пільгового розмитнення автотранспортних засобів на іноземних номерах (євробляхи), які були ввезені з-за кордону. Щоб не нарватися на штраф від 8 500 до 170 000 гривень, українці, які не встигли зареєструвати свої автомобілі, почали відмовлятися від них на користь держави.

Зокрема, 26 листопада перший українець віддав свій вантажний автомобіль на іноземних номерах, щоб уникнути штрафних санкцій. Транспортний засіб передано на благодійність в одну з військових частин з метою перевезення курсантів.

Вам може бути цікаво:

viber
єврономера евробляхи новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Митники почали "полювати" на власників євроблях: хто "під прицілом"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ніколи не робіть це з цукром: в будинок прийдуть біди і проблемиНіколи не робіть це з цукром: в будинок прийдуть біди і проблеми MARUV в червоних латексних обладунках оголила свій соковитий "горіх"MARUV в червоних латексних обладунках оголила свій соковитий "горіх" Місячний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Ракам-обман, Левам-розставання, Водоліям-пліткиМісячний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Ракам-обман, Левам-розставання, Водоліям-плітки Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: успіхи в кар'єрі, великий прибуток і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Стрільця: успіхи в кар'єрі, великий прибуток і найкращі дні Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причинуГроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
13:44

Україну атакує небезпечна погода з новим "сюрпризом"

13:27

Митники почали "полювати" на власників євроблях: хто "під прицілом"Відео

13:22

У Києві антивакцинатори влаштували акцію протесту і висунули вимогу владіВідео

13:11

Допомога по безробіттю в Україні: кому світить "мінімалка" і хто не зможе отримати грошіВідео

13:00

Гороскоп на завтра 13 грудня 2021: Близнюкам - непередбачені витрати, Скорпіонам - великі втратиВідео

Реклама
12:46

У Путіна заявили про агресивну риторику Байдена через загрозу вторгнення РФ в УкраїнуВідео

12:20

Дорогий "Олів'є": в Україні почали "кусатися" ціни на продукти для новорічного салатуВідео

12:09

Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинВідео

12:01

Напад Росії на Україну і запуск ПП-2: у Німеччині б'ють на сполох і вимагають удару по МосквіВідео

11:22

Під Львовом на хокейному матчі масово отруїлися дітиВідео

11:02

Навіть крутіше, ніж Bayraktar: Україна і Туреччина вироблятимуть БПЛА Anka з ударом по засобах ППО

10:46

Гроші потечуть рікою: ці 5 ароматів повинні бути в кожному будинкуВідео

10:40

"Потрібно бути реалістами": у Німеччині заявили, що світ не переможе коронавірус найближчими роками

10:09

Напад на Україну призведе до удару по Росії: Байден пригрозив Путіну "жахливою ціною" за агресіюВідео

09:39

Участь США у переговорах щодо Донбасу: чому це добра новинаПогляд

09:24

Три дози Pfizer нейтралізують "Омікрон" учетверо гірше, ніж "Дельту" - ізраїльські вченіВідео

09:00

Потужний поєдинок з нокдауном у 7 раунді: Ломаченко розтрощив "африканського термінатора" КомміВідео

08:40

Гороскоп на сьогодні 12 грудня 2021: Левам – небезпечні спокуси, Водоліям - зрада, Рибам - обманВідео

08:13

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 91 тисячуВідео

07:38

Байден пообіцяв відправити війська на східний фланг НАТО у разі нападу Росії на УкраїнуВідео

Реклама
06:28

Можливі чотири політичні сценарії: прогноз на 2022 рік для Зеленського і УкраїниПогляд

06:01

Найгарніший новорічний манікюр з блискітками 2022, який перетворить вас на зірку вечораФото

05:28

Вріже мороз до -21º, завалить снігом: українців попередили про зимовий АрмагеддонВідео

05:02

Ціни на мандарини різко злетіли: українці заплатять більше за новорічний фрукт

04:43

Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету: що сталося

04:22

Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

03:51

І ніяких розводів: як правильно мити вікна та дзеркала

03:17

Алла Пугачова захопила Мережу: вийшла в світ в панчохах та в шкіряному міні

02:40

3 лайфхаки про красу, які повинна знати кожна дівчина

02:15

Пішов із життя легендарний іспанський тенісист

01:46

Як розпізнати інфаркт за півгодини до нападу: лікар назвав симптомиВідео

01:16

Долар різко попре вгору: українцям дали несподіваний прогноз до кінця рокуВідео

00:52

Прикмети на 12 грудня: що не можна робити в Парамонов день і як не потрапити в бідуВідео

11 грудня, субота
23:25

Лідери G7 єдині щодо наслідків у разі агресії Росії - ДерждепВідео

23:00

"Засунули в медінститут": Оля Полякова вперше розповіла про свого батькаВідео

22:27

Що робити в разі звільнення або хвороби сімейного лікаря: відповідь МОЗ

22:15

У Києві запалили головну ялинку країни: працівники під дощем вішали гірляндиВідео

22:06

Українцям підвищили пенсії: кому і на скільки підняли виплатиВідео

21:45

"Навіщо це треба?": Комаровський відверто розповів про вакцинацію дітей від COVID

21:33

За кілограм крупи - 65 гривень: в Україні рекордно дорожчає гречкаВідео

Реклама
21:08

У МОЗ пояснили, чому не поспішають послаблювати карантинВідео

20:55

На Рівненщині колоди, які зірвалися з лісовоза, розбили бус з людьми, є постраждаліВідео

20:25

Помічник держсекретаря США приїде в Україну через агресивні плани КремляВідео

19:56

Помер колишній депутат Київради

19:49

Покарання відклали: у Зеленського пояснили долю "пекельних санкцій" Заходу проти РФВідео

19:31

Доставка посилок Нової пошти: Ощадбанк запустив нову послугуВідео

19:20

Лорак у сукні з непристойним розрізом і декольте похвалилася нагородою в Кремлі

19:14

Кремль не хоче завойовувати УкраїнуПогляд

19:07

На Україну чекає криза парникових овочів: чому закриваються теплиці

18:45

До 150 гривень за кг: ціна на часник в Україні досягла немислимої позначкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти