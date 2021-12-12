В Україні митники почали "полювати" ​​​​​на власників євроблях: хто "під прицілом" / УНІАН

В Україні власники мікроавтобусів на європейської реєстрації опинилися "під прицілом" працівників митниці.

Як повідомляє UBR з посиланням на громадську організацію "АвтоЄвроСила", мова йде про мікроавтобуси, які були спочатку виготовлені на заводі і куплені, як вантажні. Згодом багато таких машин були пригнані українцями з Європи і переобладнані тут на пасажирські.

Зазначається, що розмитнити легально їх не можна. Тому нерідко водії та митні брокери вдавалися до різних схем, які почали спливати у зв'язку з бумом на розмитнення "євроблях".

"Митниця може перевіряти митні декларації протягом трьох років з моменту розмитнення авто. Машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять і оформлять відповідний протокол і на брокера, і на людину, яка розмитнила. Зараз розмитнити вантажний бус, що не відповідає "Євро-5", неможливо. Його за законом ніхто розмитнити, на жаль, не може", - розповідають в АЄС.

У власників таких автомобілів є два варіанти, як не нарватися на штраф:

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відмовитися від автомобіля на користь держави: привезти машину прямо на митницю, написати заяву, перевести бус у відповідний митний режим і закрити таким чином зобов'язання перед митницею;

передати авто державі в особі однієї з військових частин, щоб воно "служило в ООС".

Раніше йшлося про те, що в Україні 11 листопада закінчився термін пільгового розмитнення автотранспортних засобів на іноземних номерах (євробляхи), які були ввезені з-за кордону. Щоб не нарватися на штраф від 8 500 до 170 000 гривень, українці, які не встигли зареєструвати свої автомобілі, почали відмовлятися від них на користь держави.

Зокрема, 26 листопада перший українець віддав свій вантажний автомобіль на іноземних номерах, щоб уникнути штрафних санкцій. Транспортний засіб передано на благодійність в одну з військових частин з метою перевезення курсантів.

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