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Прострочив розмитнення - віддай авто державі: українці різко почали відмовлятися від євроблях

29 листопада 2021, 11:58

Штраф за нерозмитнений автомобіль може досягати 170 000 гривень з конфіскацією транспортного засобу.

Евробляхи
Українці подарують свої машини державі, або заплатять серйозні штрафи / УНІАН

В Україні 11 листопада закінчився термін пільгового розмитнення автотранспортних засобів на іноземних номерах (евробляхи), які були ввезені з-за кордону. Відтепер, щоб не нарватися на штраф від 8 500 до 170 000 гривень, українці, які не встигли зареєструвати свої автомобілі, відмовляються від них на користь держави.

Як повідомляє АвтоЕвроСила, у п'ятницю, 26 листопада, перший українець віддав свій вантажний автомобіль на іноземних номерах, щоб уникнути штрафних санкцій. Транспортний засіб передано на благодійність, в одну з військових частин з метою перевезення курсантів.

Розмитнення автомобіля в Україні та штрафи

Мінімальний штраф за автомобіль, який не було розмитнено, становить 8 500 гривень. Якщо терміни транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу на європейських номерах значно перевищені, сума може зрости й зовсім до 170 тисяч гривень, а сам транспортний засіб можуть конфіскувати. За подібних ситуацій юристи радять або подавати заяву про викрадення автомобіля, або відмовлятися від нього на користь держави.

Відомо, з 15 червня по 22 листопада відповідно до законів № 1402-IX Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких транспортні засоби та № 1403-IX Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України, тривало пільгове розмитнення автомобілів.

Пригнані з Європи автомобілі, старше 5 років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковувалися за пільговою ставкою податку на додану вартість, а також акцизного податку.

читайте такожВ Україні масово вилучають євробляхи: у чому причина та кому не світить розмитненняВласникам євроблях держава надала 180 днів на розмитнення автомобілів на пільговій основі. Учасники Операції об'єднаних сил можуть розмитнити транспортний засіб протягом 270 днів.

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