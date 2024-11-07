В Україні лунає повітряна тривога, регіони під атакою Шахедів

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". У багатьох областях оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що ворог здійснив пуски Шахедів з півночі та півдня країни.
Повітряна тривога через пуск уданих дронів була оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Житомирській областях.
Про небезпеку повідомили навіть у Києві. У напрямку столиці летіли Шахеди.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - написали у КМДА.
У Мережі повідомляють про те, що в Одесі прогриміли потужні вибухи. У Повітряних силах підтвердили, що в напрямку міста летіли Шахеди.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, вранці 7 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку російських дронів. У п'яти районах міста є пошкодження. Зокрема, у Печерському районі сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона.
У результаті злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА.
Крім того, після удару країни-агресора Росії по Україні було запроваджено аварійні відключення електроенергії в Житомирській та Рівненській областях.
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