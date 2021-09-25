В Україні підвищать пенсії: кому і коли розраховувати на надбавку

Пенсії в Україні перерахують / УНІАН

За останній час в Україні для майже 9 млн пенсіонерів проіндексовані пенсії на 11%, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 24 вересня, трансляція якої велася на сайті парламенту, він відзначив впровадження щомісячних доплат у розмірі 2 тисяч гривень для військових пенсіонерів.

Крім того, за словами глави Кабміну, в Україні також збільшені на 2-2, 5 тисячі грн пенсії для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Він нагадав, що проіндексовані пенсії працюючим пенсіонерам, а від 1 жовтня 2021 року будуть запущені доплати в розмірі 400 грн для пенсіонерів старше 75 років.

"Також з жовтня наступного року доплати за 300 грн отримуватимуть пенсіонери старше 70 років. У минулому році ми ввели доплати за 500 грн пенсіонерам віком від 80 років. Завдяки ініціативі президента така програма запрацювала вперше в Україні", - додав Шмигаль.

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Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.