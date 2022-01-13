В Україні почали вести облік антибіотиків: що зміниться для українців

В Україні з січня 2022 року медичні установи почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів, серед яких є антибіотики.

"Це дозволить побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями і зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні", - відзначають у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що у квітні цього року має стартувати відпустка та виписка електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) препарати.

Для отримання цих ліків передбачений алгоритм:

пацієнт звертається до лікаря;

медик виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я (ЄСОЗ);

також лікар надає пацієнту номер рецепта та інформацію про ліки;

потім пацієнт звертається в аптеку, підключену до ЕСОЗ, і повідомляє там номер рецепта;

фармацевт за цим номером бачить призначення і може продати ліки.

Контроль обороту антибіотиків

У МОЗ вважають, що таким чином зможуть більш ефективно контролювати обіг антибіотиків в країні.

Адже часто пацієнти їх "виписують самі собі". Втім, надмірне вживання таких препаратів призводить до розвитку широкої резистентності - механізму, що знижує їх ефективність.

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"Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям", - повідомили в МОЗ.

Минулого року загальний обсяг усіх продажів і закупівель препаратів перевищив 6,4 млрд грн - на 40% більше, ніж у 2018 році.

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Продаж ліків за рецептом

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що відомство вже визначило перелік основних критичних лікарських засобів - це 100 препаратів, які повинні вироблятися в Україні повним циклом і не залежати від експорту.

Це, за словами міністра, робиться для того, щоб у разі надзвичайної ситуації і закриття кордонів, в країні не спостерігався дефіцит ліків.

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