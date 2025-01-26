Зеленський відправив Драпатого командувати на Донеччині: реакція військових

Президент України призначив командувача Сухопутних військ новим керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Михайла Драпатого призначили на нову посаду / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Сухопутні війська ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення для посилення командного складу військ на Донеччині. Він направив генерал-майора Михайла Драпатого для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Про це президент повідомив у своєму відеозверненні.

Зеленський акцентував на тому, що Донецький напрямок є найжорсткішим на фронті. При цьому Драпатий залишиться командувачем Сухопутних військ. Таке рішення допоможе йому поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад.

"Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад. Генерал-майор Андрій Гнатов направлений у Генеральний штаб на посаду заступника начальника Генштабу, і його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені", - сказав Зеленський.

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Реакція військових

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов вважає добрим знаком "розумні кадрові зміни в армії". Водночас він вважає, що в нинішніх реаліях це допоможе лише не погіршити ситуацію.

"В короткі терміни стабілізувати обстановку можуть лише боєздатні бригади та авторитетні командири цих бригад, треба працювати над їх поповненням. Не варто покладати надії порятунку фронту на Драпатого, він генерал толковий, але не чародій. Очікую Драпатого на посаді Головнокомандувача, думаю це станеться скоро", - написав Бунятов.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що Драпатий зможе покращити становище у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

"Цей генерал своїми діями, ставленням та підходом до військового управління показує, що він один з тієї невеликої кагорти людей, яка дійсно хоче виграти війну і робить для цього все можливе", - зазначив лейтенант.

Призначення Драпатого - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола - заступником Головнокомандувача ЗСУ. Драпатий відомий організацією успішної оборони на Харківському напрямку, а Апостол - досвідчений командир 95-ї десантно-штурмової бригади.

Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Главред дізнався, що про нього думають українські військові.

13 грудня Михайло Драпатий оголосив про велику реформу Сухопутних військ. Буде переформатовано програми, відбудеться трансформація навчальних центрів для більш швидкої, але водночас якісної підготовки.

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Хто такий Михайло Драпатий? Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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