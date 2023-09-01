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В Україні кардинально змінили програму навчання дітей, які зараз за кордоном

Альона Вороніна
1 вересня 2023, 16:11 оновлено 1 вересня, 16:14
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Українським учням, які відвідують школу за кордоном, потрібно буде також вчити дистанційно кілька предметів українознавчого компоненту 6-8 годин на тиждень.
Школа, дети, ученики, учеба
В Україні кардинально змінили програму навчання дітей, які перебувають за кордоном/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів України змінив навчальний процес для дітей, які зараз перебувають за кордоном. Учні, які відвідують школу в іншій країні, повинні будуть вивчати дистанційно в українських школах кілька предметів. Передбачається, що на це витрачатиметься 6-8 годин на тиждень.

Школярам потрібно буде вивчати кілька предметів українського компонента – українську мову, літературу, історію та інші предмети, які не вивчають у закордонних школах. Про такі зміни повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п’ятницю, 1 вересня.

Український прем’єр наголосив, що наша держава робить усе, щоб забезпечити можливості для кожної дитини отримувати знання, де б вона не перебувала. І це стосується також дітей, які зараз перебувають за кордоном.

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За його словами, Україна намагається зробити так, щоб ці діти не втратили зв’язок з українським освітнім простором. Таке рішення є однією з важливих передумов для повернення українців додому, наголосив Шмигаль.

"Тому уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6-8 годин на тиждень", – заявив глава уряду.

Він додав, що в українських школах зарахують ті оцінки з інших предметів – наприклад, з математики чи природничих наук – які дитина отримає у закордонній школі.

Кілька необхідних предметів вивчатимуть дистанційно

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що вже була затверджена освітня програма, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента для дітей, котрі перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах.

У МОН кажуть, що така програма покликана зменшити навантаження на дітей за кордоном, адже раніше багато хто з них здобував освіту у закордонних школах, і при цьому дистанційно продовжував здобувати українську освіту.

Тепер дітям з України, які зараз за кордоном, потрібно буде здати лише кілька предметів, а за усі інші українські школи зарахують ті оцінки, які учням поставлять в закордонній школі. Для цього потрібно буде лише принести спеціальну довідку із закордонної школи.

"На кінець минулого навчального року за кордоном перебували приблизно 500 тисяч українських дітей шкільного віку. І кожна дитина важлива для держави. Ми розуміємо, що за кордоном діти, як правило, зобов'язані відвідувати місцеву школу. Тож навчання ще й в українському закладі може бути складним через подвійне навантаження для дитини", – пояснив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, ця програма покликана зменшити навантаження на дітей.

"Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента – мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах", – додав Лісовий.

Що змінилося в Україні з 1 вересня

З 1 вересня 2023 року змінилися церковні свята в Україні. З цього дня Православна Церква України перейшла на новий календар згідно з новоюліанським календарем, більшість свят посунулися практично на два тижні.

Також з 1 вересня відбулося посилення правил виплат переселенцям. Тим, хто не відповідає певним майновим критеріям, скасують щомісячні виплати – якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня 2023 року. Наприклад, якщо вони купили автомобіль, здійснили покупку на суму понад 100 тисяч гривень ділянки землі, квартири чи будинку, мають депозит у банку на суму від 100 тисяч гривень та ще з низки причин.

Крім цього, з 1 дня осені відбудуться перевірки пенсіонерів. Перевірятимуть пенсіонерів-переселенців. При цьому за результатами таких заходів дехто може втратити свою пенсію.

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