Дуже гучний вибух і пожежа: РФ вдарила "шахедом" по Сумах

У Сумах пролунав дуже сильний вибух. Перед цим місцеві жителі чули гул безпілотника. В Сумській ОВА підтвердили удар дроном.
"Посеред ночі сталося попадання БПЛА типу Shahed по об'єкту інфраструктури в м. Суми. На місці працюють всі екстрені служби і військова адміністрація", - йдеться в повідомленні.
Жителів міста закликали не публікувати фото і відео з місця події. Також просять залишатися в укритті до відбою тривоги.
Як повідомляють жителі міста, на місці "прильоту" відразу почалася пожежа. Інформації про руйнування, постраждалих і загиблих поки немає.
Ракетний удар РФ по Запоріжжю
18 жовтня РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Це сталося вночі. Окупанти вдарили по багатоповерховій будівлі в центрі міста. Унаслідок удару загинули щонайменше 2 людини.
У Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка та дружину. Вони нещодавно одружилися і жили в батьків молодого чоловіка. Його батько вижив і навіть сам намагався врятувати свого сина, але не зміг. Мама хлопця опинилася в лікарні.
У Запорізькій ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю. Голова ОВА Юрій Малашко заявив, що окупанти вдарили по будинку балістичною ракетою С-300. З моменту запуску до моменту удару минуло не більше 42 секунд.
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