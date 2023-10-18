Дуже гучний вибух і пожежа: РФ вдарила "шахедом" по Сумах

Вибух в обласному центрі пролунав перед тим, як з'явилося сповіщення про повітряну тривогу.

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РФ вдарила дроном по Сумах / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, pixabay

У Сумах пролунав дуже сильний вибух. Перед цим місцеві жителі чули гул безпілотника. В Сумській ОВА підтвердили удар дроном.

"Посеред ночі сталося попадання БПЛА типу Shahed по об'єкту інфраструктури в м. Суми. На місці працюють всі екстрені служби і військова адміністрація", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила дроном по Сумах / фото: скріншот

Жителів міста закликали не публікувати фото і відео з місця події. Також просять залишатися в укритті до відбою тривоги.

відео дня

Як повідомляють жителі міста, на місці "прильоту" відразу почалася пожежа. Інформації про руйнування, постраждалих і загиблих поки немає.

Ракетний удар РФ по Запоріжжю

18 жовтня РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Це сталося вночі. Окупанти вдарили по багатоповерховій будівлі в центрі міста. Унаслідок удару загинули щонайменше 2 людини.

У Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка та дружину. Вони нещодавно одружилися і жили в батьків молодого чоловіка. Його батько вижив і навіть сам намагався врятувати свого сина, але не зміг. Мама хлопця опинилася в лікарні.

У Запорізькій ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю. Голова ОВА Юрій Малашко заявив, що окупанти вдарили по будинку балістичною ракетою С-300. З моменту запуску до моменту удару минуло не більше 42 секунд.

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