У "Слузі народу" підтвердили ДТП за участю Ковальова

ДТП за участю Ковальова / kv.npu.gov.ua

У понеділок, 15 листопада, в Київській області на трасі Київ-Одеса біля повороту на село Хлепче сталася аварія, учасником якого, ймовірно, був народний депутат від Слуги народу Олексій Ковальов.

Тепер у партії "Слуга народу" підтвердили цю інформацію і запевнили, що нардеп отримав легкі травми.

За словами прессекретаря "Слуги народу" Юлії Палійчук, депутат рухався головною дорогою і, відповідно, мав перевагу в русі. Однак він не заперечує, що міг порушити ПДР і готовий понести відповідальність.

Палійчук стверджує, що в ДТП постраждали тільки автомобілі. А у Ковальова в Білоцерківській лікарні діагностували незначні травми.

Відомо, що нардеп за власною ініціативою здав аналізи на вміст в організмі заборонених речовин, які підтвердили, що він був тверезий.

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Палійчук додала, що конфлікту між двома водіями немає. А інформацію про те, що політик їздить на незадекларованому автомобілі, вона аргументувала тим, що він вкаже машину в декларації за 2021 рік.

"Яка, згідно з вимогами Закону, подається в першій половині наступного року",-підкреслила прессекретар.

Нагадаємо, автомобілі зіткнулися при маневрі повороту водія MAN. "Слуга народу" був у машині Mercedes-Benz.

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