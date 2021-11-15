Партію "Слуга народу" очолила Олена Шуляк: що про неї відомо

Олена Шуляк очолила партію" Слуга народу " / Фейсбук є. Шуляк

У понеділок, 15 листопада, на з'їзді партії "Слуга народу" Олена Шуляк була обрана на пост глави політсили. Її кандидатуру колеги підтримали одноголосно, оскільки вона єдина претендувала на цю посаду.

"Олена Шуляк очолила партію "Слуга народу". Таке рішення ухвалив партійний з'їзд 15 Листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цей пост", - повідомила спікер партії Юлія Палійчук.

До призначення вона була заступником голови фракції "Слуга народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Крім цього, вона голова Координаційної ради з проблемних питань містобудування.

читайте такожОлександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга народу"Нагадаємо, 19 жовтня депутати Верховної Ради України обрали новим першим віце-спікером керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. "За" проголосували 256 депутатів. Корнієнко був головою політичної партії "Слуга народу" з 10 листопада 2019 року.

Читайте також: