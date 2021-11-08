ЗМІ назвали ім'я нового глави "Слуги народу"

Олена Шуляк може очолити СН / Фейсбук є. Шуляк

Стало відомо, хто може стати новим лідером партії "Слуга народу".

Як пише РБК-Україна, очолити політсилу може заступник голови парламентської фракції СН Олена Шуляк.

Її кандидатуру нібито розглянуть на з'їзді партії в другій половині листопада.

Сама Шуляк ці чутки поки не прокоментувала.

Тим часом, один зі співрозмовників видання Лівий Берег серед причин такого призначення назвав те, "щоб політичним опонентам було незручно з нею воювати на ефірах, а також необхідність оновити команду".

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Хто така Шуляк

Олена Шуляк - заступник голови фракції "Слуга народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Крім цього, вона голова Координаційної ради з проблемних питань містобудування.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати Верховної Ради України обрали новим першим віце-спікером керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. "За" проголосували 256 депутатів. Корнієнко був головою політичної партії "Слуга народу" з 10 листопада 2019 року. Крім нього на цю посаду була висунута Софія Федина з "європейської солідарності".

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