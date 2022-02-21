У Рівному депутати пішли стінка на стінку: що стало причиною розбірок

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В Рівному під час сесії міської ради побили екс-депутата Верховної Ради від партії ВО Свобода, а нині депутата від цієї ж політичної сили Олега Осуховського.

Бійка сталася під час виступу екс-керівника Правого сектора Романа Коваля, який виступив проти зміни керівництва міської лікарні, пише Rivnenews.

Зазначимо, що цього питання в порядку сесії взагалі не було. В цей час до трибуни підбігли депутати від ВО Свобода і зав'язалася бійка, в якій взяли участь близько 20 осіб.

За даними ЗМІ, в бійці взяли участь так звані "тітушки", невідомо чому з'явилися на сесію.

Додамо, що заспокоїти депутатів вдалося тільки за допомогою правоохоронців.

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Раніше народний депутат України від Батьківщини Костянтин Бондарєв на засіданні Київської обласної ради вступив до жорстку перепалку з депутатами з погрозами.

Народний обранець погрожував депутатам облради Володимиру Сабадашу і Роману Титикало, а також погрожував застосувати проти них фізичну силу.