В російському ФСБ пригрозили Буданову ліквідацією: як відреагували в ГУР

Директор російського ФСБ Олександр Бортніков назвав очільника українського ГУР Кирила Буданова ціллю для російських військ і заговорив про ліквідацію. Водночас, в ГУР відповіли, що саме російські окупанти є законною ціллю для справедливого правосуддя. Про це в коменатрі 24 каналу повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, подібні заяви "кремлівських старців і воєнних злочинців" звучать уже не вперше. Він додав, що країна-агресор Росія веде війну проти України, а також проти військово-політичного керівництва держави.
"Для Кирила Буданова це не перші подібні погрози, ну і так само це ознака ефективності його роботи, як Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – сказав Юсов.відео дня
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України підкреслив, що для справедливого правосуддя законною мішенню є саме ті воєнні злочинці, які відповідальні за численні злочини проти цивільного населення та українських військовослужбовців.
"Законною ціллю для справедливого правосуддя є саме воєнні злочинці і очільники режиму Путіна, які винні в чисельних злочинах проти людяності, проти українців, як цивільних, так і військових. І справедливе покарання обов'язково буде", – наголосив Андрій Юсов.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Війна в Україні - останні заяви Буданова
Буданов розповів про повторну окупацію якої території України "мріє" Росія. За словами очільника ГУР, росіяни мріють про повторне захоплення острова Зміїний у Чорному морі, однак вибити українські сили звідти вже нереально.
Буданов також зазначав, що бойові операції в Чорному морі є частиною підготовки до серйознішої операції в тимчасово окупованому Криму.
Крім того, Буданов назвав головну ціль російських добровольців у їхньому рейді на територію Курської та Білгородської областей РФ та прокоментував хід бойових дій.
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