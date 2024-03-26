В російському ФСБ пригрозили Буданову ліквідацією: як відреагували в ГУР

В ГУР зазначили, що погрози з Кремля ліквідувати очільника відомства Кирила Буданова є прямою ознакою ефективності його роботи.

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Директор ФСБ назвав Буданова "законною ціллю" для РФ - відповідь ГУР / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Директор російського ФСБ Олександр Бортніков назвав очільника українського ГУР Кирила Буданова ціллю для російських військ і заговорив про ліквідацію. Водночас, в ГУР відповіли, що саме російські окупанти є законною ціллю для справедливого правосуддя. Про це в коменатрі 24 каналу повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, подібні заяви "кремлівських старців і воєнних злочинців" звучать уже не вперше. Він додав, що країна-агресор Росія веде війну проти України, а також проти військово-політичного керівництва держави.

"Для Кирила Буданова це не перші подібні погрози, ну і так само це ознака ефективності його роботи, як Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – сказав Юсов. відео дня

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України підкреслив, що для справедливого правосуддя законною мішенню є саме ті воєнні злочинці, які відповідальні за численні злочини проти цивільного населення та українських військовослужбовців.

"Законною ціллю для справедливого правосуддя є саме воєнні злочинці і очільники режиму Путіна, які винні в чисельних злочинах проти людяності, проти українців, як цивільних, так і військових. І справедливе покарання обов'язково буде", – наголосив Андрій Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні заяви Буданова

Буданов розповів про повторну окупацію якої території України "мріє" Росія. За словами очільника ГУР, росіяни мріють про повторне захоплення острова Зміїний у Чорному морі, однак вибити українські сили звідти вже нереально.

Буданов також зазначав, що бойові операції в Чорному морі є частиною підготовки до серйознішої операції в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Буданов назвав головну ціль російських добровольців у їхньому рейді на територію Курської та Білгородської областей РФ та прокоментував хід бойових дій.

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