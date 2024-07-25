У РФ впав бойовий вертоліт Мі-28, екіпаж загинув

Авіакатастрофа сталася на території Калузької області.

https://glavred.net/ukraine/v-rf-upal-boevoy-vertolet-mi-28-ekipazh-pogib-10583339.html Посилання скопійоване

Внаслідок аварії екіпаж загинув / Колаж: Главред, фото: скріншот, Армійський вісник

У Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. Авіакатастрофа сталася на території Калузької області. Внаслідок аварії екіпаж загинув.

Вертоліт виконував плановий політ. Про інцидент повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша і російські пропагандистські ЗМІ.

У російському Міноборони заявили, що вертоліт упав через технічну несправність, унаслідок чого його екіпаж загинув.

відео дня

Повідомляють, що на землі руйнувань не фіксували. На місці інциденту вже працює комісія повітряно-космічних сил РФ.

Зазначимо, Мі-28 - штурмовий вертоліт, який ще називають "літаючим танком". Призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Як повідомляв Главред, в Якутії зник з радарів вертоліт Robinson R44II, на борту якого перебували три фахівці УФСБ Росії в регіоні і один пілот. Вертоліт зник в Алданському районі в ніч на 19 липня.

Наприкінці червня під час нічної атаки на Краснодарський край РФ російська ППО збила свій вертоліт. Російський Ка-29 окупанти підняли в небо для протидії українським БЕК, по ньому вдарила одна з систем "Панцир". Ймовірно, загинуло четверо окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред