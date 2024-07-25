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У РФ впав бойовий вертоліт Мі-28, екіпаж загинув

Анна Ярославська
25 липня 2024, 08:26
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Авіакатастрофа сталася на території Калузької області.
Вертоліт Мі-28
Внаслідок аварії екіпаж загинув / Колаж: Главред, фото: скріншот, Армійський вісник

У Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. Авіакатастрофа сталася на території Калузької області. Внаслідок аварії екіпаж загинув.

Вертоліт виконував плановий політ. Про інцидент повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша і російські пропагандистські ЗМІ.

У російському Міноборони заявили, що вертоліт упав через технічну несправність, унаслідок чого його екіпаж загинув.

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Повідомляють, що на землі руйнувань не фіксували. На місці інциденту вже працює комісія повітряно-космічних сил РФ.

Зазначимо, Мі-28 - штурмовий вертоліт, який ще називають "літаючим танком". Призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Як повідомляв Главред, в Якутії зник з радарів вертоліт Robinson R44II, на борту якого перебували три фахівці УФСБ Росії в регіоні і один пілот. Вертоліт зник в Алданському районі в ніч на 19 липня.

Наприкінці червня під час нічної атаки на Краснодарський край РФ російська ППО збила свій вертоліт. Російський Ка-29 окупанти підняли в небо для протидії українським БЕК, по ньому вдарила одна з систем "Панцир". Ймовірно, загинуло четверо окупантів.

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