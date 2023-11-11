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У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецоперації

Олексій Тесля
11 листопада 2023, 14:44
Найближчим часом військова логістика для ворога в Рязанській області буде ускладнена.
Рязань
У РФ пустили під укіс вантажний склад / Колаж: Главред, Фото: База

Українська військова розвідка причетна до аварії на залізниці у російській Рязанській області, де вранці 11 листопада через підрив залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда.

Як повідомляє "Суспільне", за даними джерел, аварія состава в РФ — це "операція ГУР".

Відзначається, що жертв серед цивільного населення немає, і що на найближчий час військова логістика для ворога в цьому районі буде ускладнена.

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У свою чергу російські пабліки пишуть, що вагони перекинулися після "ударів", і що помічник машиніста отримав невеликі травми.

"Бавовна" в РФ: що говорять в ГУР

У свою чергу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов уточнив, що українська розвідка не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибухів, які сталися на російських заводах цієї ночі.

"Пороховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з рейок зійшов. Ну, бачите і на Росії добрі люди відзначають першу річницю визволення українського Херсона, з чим всіх Головне управління розвідки і вітає", - підкреслив він в ефірі телемарафону.

Представник ГУР підкреслив, що українська розвідка "не може ні підтвердити, ні спростувати" інциденти на території Росії. Але, за його словами, ці новини безумовно хороші.

"Всі об'єкти в Росії, які і далі мають відношення до геноцидної війни проти українців, з ними і далі буде щось траплятися", - додав Юсов.

  • У РФ пустили під схил залізничний состав
    У РФ пустили під схил залізничний состав База
  • У РФ пустили під схил залізничний состав
    У РФ пустили під схил залізничний состав База
  • У РФ пустили під схил залізничний состав
    У РФ пустили під схил залізничний состав База
  • У РФ пустили під схил залізничний состав
    У РФ пустили під схил залізничний состав База
  • У РФ пустили під схил залізничний состав
    У РФ пустили під схил залізничний состав База

Раніше повідомлялося, що у Курську безпілотники атакували будівлю МВС. Ця "бавовна" - це продовження атак в Курську, зокрема на будівлю ФСБ і НПЗ.

Нагадаємо, в Курській області РФ в результаті "бавовни" три райони залишилися без світла. Губернатор Курської області заявив, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Суджанському, Кореневському, Глушковському районах.

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залізниця Рязань ГУР
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У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецоперації

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