"Не вірте страшилкам": Радуцький розповів, що Росія прагне послабити вакцинальну кампанію в Україні

Українці повинні не вірити "страшилкам" про щеплення, каже Радуцький / УНІАН

Служба безпеки України минулого тижня ліквідувала кілька ботоферм, які пропагували антивакцинацію та виправдовували російську агресію. Такі дії виконували на замовлення кураторів з країни-агресора.

Нардеп і голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький у своєму телеграмі зазначив, що залучили тисячі сім-карт, десятки тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Він вважає, що Росії важливий провал вакцинальної кампанії в Україні,

"Атаки на вакцинацію стали частиною гібридної війни проти України. Мета нашого північного сусіда зрозуміла: невакцинована Україна – це слабка Україна", – повідомив нардеп.

За його словами, країні-агресору вигідні постійні локдауни в Україні, які супроводжуватимуться перманентною економічною кризою та соціальною напругою, яка постійно зростатиме.

Росія продукує плітки в соцмережах

Радуцький закликав громадян враховувати, що чергові плітки у соцмережах щодо "неперевіреності" вакцин та "непрогнозованих наслідків" щеплення - це інформаційний продукт, навмисно створений для ослаблення та дестабілізації України.

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"Я неодноразово це перевірив, як то кажуть, на собі. Кожен мій пост про вакцинацію відразу атакують десятки і сотні ботів", – зазначив Радуцький.

Нардеп закликав довіряти тільки перевіреним фактам, оскільки Центр громадського здоров'я повідомляв, що 98,1% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими. Водночас вакциновані люди майже не мають ускладнень під час перебігу коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, за прогнозом Національної академії наук України, у 2021 році спостерігатиметься тенденція до зростання захворюваності коронавірусом COVID-19 у порівнянні з минулим роком.

Темпи поширення вірусу в Україні істотно прискорилися за останні два тижні, а період подвоєння кількості нових виявлень зменшився до двох тижнів, повідомили в НАН.