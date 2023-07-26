Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

Термін дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у травні 2023 року і діє до 18 серпня.

https://glavred.net/ukraine/rada-v-blizhayshie-dni-prodlit-voennoe-polozhenie-i-mobilizaciyu-v-ukraine-nardep-10488397.html Посилання скопійоване

Верховна Рада, ймовірно, продовжить мобілізацію в Україні до 15 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook ВР

Найближчими днями Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, це буде вже восьме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Термін дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у травні 2023 року та діє до 18 серпня.

відео дня

"Найімовірніше, це продовження воєнного стану і загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року", - написав Железняк.

Нардеп також нагадав, як проходить процес: "Спочатку Президент підписує два укази. Потім їх подають на затвердження в Раду. Потім - Комітет з питань оборони, потім - голосування в залі (226+)".

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. Передусім тих, у кого є бойовий досвід.

В Україні змінено порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 11 липня.

Раніше стало відомо про те, хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня. Було збільшено кількість критеріїв по площі обробних угідь працівників підприємств, на яких можна оформити бронь.

Інші новини: