У додатку "Резерв+" з’явились нові функції: що змінилось для українців

У мобільному застосунку з’явилася можливість перевірки дійсності повістки за допомогою QR-коду.

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Оновлення мобільного застосунку "Резерв+" / Коллаж: Главред, фото УНИАН

У мобільному застосунку "Резерв+" відбулися планові оновлення. Там додали декілька додаткових функцій, пише портал dev.ua.

Оновлена версія застосунку "Резерв+ (1.2.0) передбачає три нововведення:

можливість перевірити справжність повістки через QR-код;

бронювання тепер відображається як окремий вид відстрочки, згідно з чинними законами;

додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів.

У виданні повідомляють, що оновлений мобільний додаток "Резерв+" уже доступний користувачам iOS. А от користувачі Android зможуть завантажити оновлення найближчим часом.

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Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, представник ТЦК Сергій Монукало повідомив, що в Україні змінили правила мобілізації для військовозобов'язаних у віці від 50 до 60 років. Такі особи можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

Водночас член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський зауважив, що такий підхід мобілізації - загальна позиція військового керівництва. Після 50 років призивають лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, зауважив нардеп.

Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін розповідав, що відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобовʼязаним максимум на 90 днів, тепер діятиме до 9 листопада. Далі її доведеться продовжувати.

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