В окупованому Криму готуються до повернення України - ГУР

У Криму активізувалися партизани / Фото УНІАН

В окупованому Росією Криму готуються до повернення під контроль України. Про це заявив представник ГУР Міноборони України.

"Зараз йде перегрупування - ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському та Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України", - розповів Вадим Скібіцький ТСН.

Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

"На цьому тлі активізувалися партизани і рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", – додав представник ГУР.

Повернення Криму Україні

Україна має можливість повернути окуповані Крим та Донбас, однак на це потрібен час. Києву вдалося переломити хід подій на свою користь, і дебатів за даними територіям більше немає. В України є шанси виграти війну, заявили в Північноатлантичному альянсі.

Військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що влада часто говорить, що Україна має намір звільнити окупований Крим за допомогою політики і дипломатії. Однак півострів буде звільнений військовим шляхом. Але для цього потрібні техніка і далекобійна артилерія, яка дозволить вражати військові об'єкти ворога.

У травні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що бойові дії завершаться поверненням Україні всіх її окупованих територій. До кінця 2022 року Збройні Сили України повинні, як мінімум, зайти на територію Криму.

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