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В окупованому Бердянську прогриміли вибухи: у місті підіймається дим

Альона Вороніна
13 січня 2024, 09:07
Відбулося кілька вибухів, після яких в кількох районах міста видно дим.
Взрывы в Бердянске, взрыв
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: Telegram Федоров, УНІАН

В окупованому Бердянську вранці у суботу, 13 січня, пролунали вибухи. Після них у місті почав підніматися дим.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що дим після вибухів місцеві жителі бачать у кількох районах міста.

"Бердянськ – гучно. Вся Україна "тривожилась", окуповані території вирішили не відставати. Мешканці курортного міста повідомили про звуки вибухів, після яких в кількох районах видно дим", – написав Федоров.

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Також про вибухи у Бердянську повідомляв радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначав, що підіймається дим з району комендатури, а також гучно у центрі міста.

"У Бердянську вибух. Наші партнери повідомляють, що підіймається дим з району комендатури та гучно у центрі. Дим з боку Приморської площі. Або щось раптом здетонувало, або кара небесна. Деталі встановлюються", – написав Андрющенко у Telegram.

Після першого вибуху, який, за словами Андрющенка, відбувся приблизно о 08:05, пролунав другий.

"Бердянськ. Ще один вибух та окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги. Вибухи в районі порту. Можливо російське ППО. Збиває черговим судном наші ракети. Принаймні сподіваємось на це", – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по аеродрому Саки у тимчасово окупованому Криму. Микола Олещук повідомив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродромі Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

Нагадаємо, на Уралі прогриміли вибухи на залізниці. З'явилися фото пристроїв, закріплених на цистернах залізничного состава, підірваного в Нижньому Тагілі.

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