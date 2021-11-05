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У гуртожитку київського вишу розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі

5 листопада 2021, 14:52

Невідомо, на які сайти ці записи пішли, і чи були дівчата повнолітніми.

Душ
У гуртожитку КПІ студент встановив камеру в жіночому душі / ua.depositphotos.com

У гуртожитку Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського спалахнув чималий скандал. Там у приміщенні жіночого душу була встановлена камера відеоспостереження – це зробив один зі студентів.

Як повідомила депутат Партії "Голос" Інна Совсун на своїй сторінці в фейсбуці, камеру відеоспостереження помітили ввечері 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7. Її встановив студент другого курсу. Він випадково зняв своє обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.

Після виявлення обурливої знахідки в гуртожиток відразу ж викликали наряд поліції та написали на заяву на збоченця. На цьому скандал міг би завершитися, але ні. За словами Совсуна, далі почалося найцікавіше.

Завідувачка гуртожитку виправдовує хлопця

Вражає, але завідувачка гуртожитку, яка спочатку обіцяла тримати справу на контролі, тепер закликає дівчат, охочих написати колективну заяву, "угамуватися".

"На її думку, вимагати покарання для порушника – це булінг. Завідувачка звинувачує студенток у тому, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння", – розповіла Інна Совсун.

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Що кажуть у студмістечку КПІ

У студмістечку КПІ заявили, що комендант гуртожитку намагається знецінювати проблему: порівнює зйомку в душовій з курінням; стверджує, що студентки більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж справедливим розглядом справи

"Проте це неправда. У цій ситуації важливо публічно відстояти право на недоторканність особистого життя і безпеки, а також крок у зворотному напрямку", – сказано у заяві.

Що загрожує студенту

За словами нардепки від "Голосу", порушника можуть покарати за статтею 301 про виготовлення порнографічних матеріалів. Але для цього правоохоронці мають довести мету збуту чи розповсюдження. Санкція статті передбачає:

  • штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 – 5 100 гривень)
  • або обмеження волі на строк до 5 років,
  • або позбавлення волі на той самий строк.

Українське законодавство потрібно вдосконалювати, щоб порушник поніс покарання, співмірне із завданою шкодою, долала Совсун.

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Раніше Главред писав, що студентів з Національного медичного університету імені Богомольця в Києві змушують вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то у виші не будуть допускати їх на заняття та навіть погрожують відрахувати.

Що показово, якщо у студентів немає щеплення, то вони повинні показати ПЛР-тест, проте він повинен бути свіжим. А це означає, що здавати його треба кожні 3 дні. Молодим людям сказали, що якщо буде 25% пропусків лекцій – їх будуть просто відраховувати. Можна заплатити і повторно пройти курс, але для цього вимагають все ті ж сертифікати про вакцинацію.

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