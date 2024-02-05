УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Повна ізоляція від світу: у Росії заборонять останню можливість виходу в соцмережі

Єлизавета Бельмас
5 лютого 2024, 19:34
Росіян можуть позбавити останньої можливості виходити в заборонені урядом простори інтернету, доступні для цивілізованого світу.
У Росії заборонять останню можливість виходу в соцмережі
У Росії заборонять останню можливість виходу в соцмережі / колаж: Главред, фото: УНІАН, Flickr

З 1 березня 2024 року в Росії пропонують заблокувати всі VPN-сервіси, які працюють у країні. Зовсім скоро росіяни практично не зможуть дивитися YouTube і виходити в соціальні мережі. Однак при цьому пропаганда стверджує, що інтернет - це портал у пекло, а обмеження доступу до нього - це благо. Про це повідомляє редакція 24 Каналу.

Як відомо, Росія входить до трійки лідерів у всьому світі за кількістю скачування застосунків, які дають можливість обходити блокування.

З початку повномасштабної війни в Кремлі ухвалили рішення внести до чорного списку десятки ресурсів, які "несуть загрозу державі".

відео дня

При цьому, VPN дозволяв росіянам відвідувати заблоковані майданчики. Однак і цю можливість російська влада збирається заблокувати, оскільки система VPN - "ворог державної безпеки".

Які сервіси будуть недоступні

З 1 березня росіянам обмежать використання VPN, який давав доступ до таких мереж і платформ, як:

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

При цьому, досить смішно, але факт - у Росії є "Ліга безпечного інтернету", яким керує Катерина Мізуліна. На одному зі своїх виступів у Єкатеринбурзі вона пояснила дітям, що інтернет - це "портал у пекло", а різні сервіси крадуть інформацію, тому заборона на використання VPN - це справжнє благо.

"VPN, особливо безкоштовний, - це ваш портал у пекло. Тому що ваші дані скачуються з пристрою нескінченно", - заявила Мізуліна.

Ситуація в Росії - останні новини

Нагадаємо, увечері 30 січня в більшості російських регіонів зник інтернет, почалися перебої зі стільниковим зв'язком і відмовляли банківські додатки. Про труднощі з доступом до мережі писала, зокрема, російська ASTRA. На проблеми скаржилися клієнти "Мегафона", "Білайну", МТС, "Ростелекома". У деяких користувачів не відкривалися багато сайтів у зоні Ru, зокрема "Яндекс" або "Mail.Ru".

Також, динаміка згортання економіки країни-агресора РФ буде стабільною - від 3% за підсумками 2023 року, до 2,6% - у 2024. Найскладніша ситуація буде для РФ у 2025 році, коли показник зростання валового-внутрішнього продукту (ВВП) буде найменшим - 1,1%. Саме такий вигляд має свіжий прогноз-оцінка експертів Міжнародного валютного фонду.

До того ж, у Росії збільшилася кількість нападів на військкомати та подібні установи на території країни. Деяких організаторів пожеж і нападів звинуватили в тероризмі та зраді держави. Про це розповіли у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Роскомнадзор Росія
Реклама

Головне за день

ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку - український офіцер

ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку - український офіцер

20:39 Україна
Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще триватиме геомагнітний шторм

Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще триватиме геомагнітний шторм

20:25 Синоптик
Проект про мобілізацію знову ризикує застрягнути у кабінетах: у ВР зробили заяву

Проект про мобілізацію знову ризикує застрягнути у кабінетах: у ВР зробили заяву

19:41 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:22

"Ця форма суддівства застаріла": Данилко пояснив, чому на ефір "Євробачення" одягнув вушка Мінні Маус

21:04

Це шкодить вам: експерти б'ють на сполох через тренд на "маніакальне" прибирання в TikTok

20:39

ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку - український офіцер

20:25

Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще триватиме геомагнітний шторм

20:15

Королю Великої Британії Чарльзу діагностували рак

Путін перекидає "Іскандери" до Калінінграду, щоб почати напад на НАТО - СнєгирьовПутін перекидає "Іскандери" до Калінінграду, щоб почати напад на НАТО - Снєгирьов
20:13

У Нідерландах зробили заяву: Україна отримає більше F-16, ніж обіцяли

19:57

Ексдинамівець Олег Гусєв утретє став батьком

19:41

Проект про мобілізацію знову ризикує застрягнути у кабінетах: у ВР зробили заяву

19:38

Чому хліб не можна, а сухарі можна: приголомшливі відомості про популярну їжу

Реклама
19:34

Повна ізоляція від світу: у Росії заборонять останню можливість виходу в соцмережі

19:13

Місячний календар на 6 лютого: що важливо завершити у цей день

19:10

Допомога США для України: страх перед Трампом чи здоровий глуздПогляд

18:59

Пориви 30 м/с і сильні опади: в Україні раптово сильно псується погода

18:28

Мобілізація засуджених: у ВР прокоментували нюанси нових рішень

18:21

"Перепливайте Тису": нардеп відзначився "наїздом" на ухилянтівВідео

18:11

Влад Росс. На Стрільця в лютому чекають подвиги й успіх, на Рака - підступи недоброзичливцівВідеоблоги

18:00

Тільки не в смітник: чому розумні дачники запасаються кавовою гущею цілий рікВідео

18:00

Француженки не купують засобу для чищення унітазу - вони його роблять самі

17:59

"Бабери з гібридним виттям": Фаріон накинулася з лайкою на Alyona Alyona і Jerry Heil

17:57

Не робіть це перед дзеркалом, щоб не накликати біду: що не можна робити 6 лютого

Реклама
17:57

Як бути жіночною: вибухові секрети неймовірної краси та чарівності

17:45

Не для того, щоб вішати: навіщо на овочечистці потрібні петельки

17:32

ЗСУ змінили тактику і максимально б'ють війська РФ: у NYT назвали епіцентр боїв

17:25

ЗСУ отримали вже 270 авто за сприяння Favbet Foundation

17:13

Росія показує тривожну тенденцію на фронті - Foreign Affairs

16:57

Налчаджиоглу і Реус усе ще одружені: візажистка пригрозила пасії екса судом

16:56

Частині пенсіонерів можуть перестати нараховувати гроші на картки: хто ризикує

16:53

У Києві негайно розгорнули нові блокпости: що відомо

16:51

Зібрали 40 тисяч солдатів та перейшли в наступ: в ЗСУ оцінили ситуацію на фронті

16:20

"Дружили 27 років": Зібров розповів, як зараз ставиться до втікачки Повалій

16:18

"Пропонував захопити Львів": СБУ затримала колаборанта з Верховного Суду

16:11

Україна переможе Росію у війні, але за однієї умови - генерал ФРН

16:04

Путін націлився на Харків: експерт оцінив загрозу наступу на місто

15:57

У Грузії заявили про нібито перехоплення "одеського" вантажу для "теракту" у Воронежі

15:52

Чи треба називати машину: неймовірно, але про це мало хто навіть здогадувався

15:45

Доведеться ЗСУ мобілізовувати більше солдатів - генерал німецької армії

15:40

Порошенко має повернути $210 млн завданих Україні збитків за вкрадену нафтову трубу – політолог актуально

15:13

12 загиблих і 60 поранених: росіяни збільшили інтенсивність ударів по Україні

15:12

Чому в Україні "смикаються" ціни на популярний овоч: пояснення експерта

15:11

Як переробити радянську стінку: 5 способів перетворити сміття на шедевр

Реклама
15:03

РФ збільшує витрати на війну: у розвідці розкрили, звідки Росія отримує кошти

15:02

Крик - не вихід: 5 методів, як заспокоїтись, якщо постійно зриваєшся на дитині

14:55

Про що пісня "Teresa & Maria": текст і переклад хіта alyona alyona & Jerry HeilВідео

14:55

Як відіпрати дуже брудний диван: простий, але дивовижний спосіб

14:49

Діти будуть спати по 12 годин на день: супермама розповіла про унікальний метод

14:35

Жінка показала геніальний лайфхак, як очистити старі прикраси за 5 хвилинВідео

14:05

Зірвали плани ворога: Сирський відвідав передову і повідомив про успіх на сході

13:54

Чи треба лікувати молочні зуби в дитини: батьків ошелешить несподівана відповідь

13:45

Чи прорвалися окупанти до Авдіївки: у МВА зробили заяву та пояснили ситуацію

13:24

Погода в Україні різко зміниться: синоптик попередила про стрімке потепління

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти