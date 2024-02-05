Повна ізоляція від світу: у Росії заборонять останню можливість виходу в соцмережі

Росіян можуть позбавити останньої можливості виходити в заборонені урядом простори інтернету, доступні для цивілізованого світу.

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У Росії заборонять останню можливість виходу в соцмережі / колаж: Главред, фото: УНІАН, Flickr

З 1 березня 2024 року в Росії пропонують заблокувати всі VPN-сервіси, які працюють у країні. Зовсім скоро росіяни практично не зможуть дивитися YouTube і виходити в соціальні мережі. Однак при цьому пропаганда стверджує, що інтернет - це портал у пекло, а обмеження доступу до нього - це благо. Про це повідомляє редакція 24 Каналу.

Як відомо, Росія входить до трійки лідерів у всьому світі за кількістю скачування застосунків, які дають можливість обходити блокування.

З початку повномасштабної війни в Кремлі ухвалили рішення внести до чорного списку десятки ресурсів, які "несуть загрозу державі".

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При цьому, VPN дозволяв росіянам відвідувати заблоковані майданчики. Однак і цю можливість російська влада збирається заблокувати, оскільки система VPN - "ворог державної безпеки".

Які сервіси будуть недоступні

З 1 березня росіянам обмежать використання VPN, який давав доступ до таких мереж і платформ, як:

Instagram

Facebook

YouTube

При цьому, досить смішно, але факт - у Росії є "Ліга безпечного інтернету", яким керує Катерина Мізуліна. На одному зі своїх виступів у Єкатеринбурзі вона пояснила дітям, що інтернет - це "портал у пекло", а різні сервіси крадуть інформацію, тому заборона на використання VPN - це справжнє благо.

"VPN, особливо безкоштовний, - це ваш портал у пекло. Тому що ваші дані скачуються з пристрою нескінченно", - заявила Мізуліна.

Ситуація в Росії - останні новини

Нагадаємо, увечері 30 січня в більшості російських регіонів зник інтернет, почалися перебої зі стільниковим зв'язком і відмовляли банківські додатки. Про труднощі з доступом до мережі писала, зокрема, російська ASTRA. На проблеми скаржилися клієнти "Мегафона", "Білайну", МТС, "Ростелекома". У деяких користувачів не відкривалися багато сайтів у зоні Ru, зокрема "Яндекс" або "Mail.Ru".

Також, динаміка згортання економіки країни-агресора РФ буде стабільною - від 3% за підсумками 2023 року, до 2,6% - у 2024. Найскладніша ситуація буде для РФ у 2025 році, коли показник зростання валового-внутрішнього продукту (ВВП) буде найменшим - 1,1%. Саме такий вигляд має свіжий прогноз-оцінка експертів Міжнародного валютного фонду.

До того ж, у Росії збільшилася кількість нападів на військкомати та подібні установи на території країни. Деяких організаторів пожеж і нападів звинуватили в тероризмі та зраді держави. Про це розповіли у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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