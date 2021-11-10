Донецький кат потрапив у катівні Ізоляції: Куликовський дав перший коментар

Денис Куликовський в залі суду / скріншот

Затриманий у Києві комендант донецької в'язниці Ізоляція Денис Куликовський сам перебував у катівнях цього ж концтабору.

Про це стало відомо під час обрання йому запобіжного заходу у Приморському районному суді Маріуполя. Затриманого привезли з Києва в Донецьку область вночі. Дорога тривала понад 12 годин, повідомляє ТСН.

Він сказав, що з журналістами не спілкуватиметься. Мовляв, все розповість потім. Під час засідання сказав, що останні два роки жив у Києві, не працював. За словами Куликовського, знімати різні квартири для проживання йому "допомагали знайомі". Підтвердив, що його затримала СБУ.

Затриманий сказав, що його син разом з дідом перебуває в окупованому Донецьку, а дружина — в СІЗО в "ДНР".

На питання, що для нього таке Ізоляція, сказав: "Це погане місце".

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Що таке в'язниця Ізоляція

Ізоляція - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці Ізоляція в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Ізоляції ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику Ізоляції заочно повідомлено про підозру.

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Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куликівського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "базу тортур", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

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