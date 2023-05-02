У Мелітополі вранці прогримів вибух: на місце промчали "поліція" і швидка

Ранок в окупованому місті почався з вибуху та звуків сирени окупаційної "поліції" і швидкої. Місцеве видання припускає, що міг бути ліквідований колаборант.

https://glavred.net/ukraine/v-melitopole-utrom-progremel-vzryv-na-mesto-promchalis-policiya-i-skoraya-10467265.html Посилання скопійоване

У Мелітополі прогримів потужний вибух/ Фото з відкритих джерел, УНІАН

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у вівторок, 2 травня, прогримів вибух.

Звуки вибуху місцеві мешканці чули близько 06:45. Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що "бавовну" найкраще чули мешканці мікрорайону (район багатоповерхової забудови на північ від центру Мелітополя, вздовж проспекту 50-річчя Перемоги).

відео дня

На місце події одразу промчали окупаційна "поліція" та швидка допомога. У виданні припускають, що міг бути ліквідований черговий колаборант.

"За характером звуку схоже на підрив чергового колаборанта. По вулиці Інтеркультурній промчала поліція з мигалками та сиренами. Містом також мчать швидкі. Хто із зрадників цього разу злетів у повітря, повідомимо пізніше. Також вибух добре чули на Юрівці, після чого поїхали швидкі, пожежники та поліцаї", – йдеться у повідомленні.

Вибухи у Мелітополі

Внаслідок потужного вибуху, який пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 22 квітня, у повітря злетів тепловоз з кадирівцями. Вибух у районі депо був настільки сильним, що в місцевих мешканців тремтіли віконні рами.

У четвер, 27 квітня, у Мелітополі пролунав гучний вибух. Після цього стало відомо, що там підірвали колаборанта – 42-річного Олександра Міщенка. Він був одним з керівників окупаційної "поліції", який зрадив Україну та перейшов на бік ворога.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі ввечері 30 квітня пролунав потужний вибух. "Приліт" нібито був по будівлі готелю "Привал мисливця", де базувалися російські окупанти. На місці спалахнула пожежа, будівля готелю зруйнована.

Читайте також: