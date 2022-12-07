У Мелітополі намагалися підірвати колаборанта, який "кришував" бізнес

У тимчасово захопленому росіянами Мелітополі стався замах на заступника голови окупаційної адміністрації міста Миколу Волика. Його намагалися підірвати при виході з під'їзду.
Вибух прогримів 6 грудня о 6:30 поблизу під'їзду, де живе колаборант. Як повідомляє російське видання Daily Storm, Волик нібито не постраждав.
Водночас Центр національного опору стверджує, що зараз Волик знаходиться в лікарні.
Колаборант займався "кришуванням" бізнесу, обіцяючи "спокій від окупантів". У разі незгоди власники бізнесу відправлялися на підвал.
Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що 6 грудня потужні вибухи прогриміли в Мелітополі в районі аеродрому. Потім стало відомо про вибухи в мікрорайоні "Дроби" на проспекті 50-річчя Перемоги. Від вибухової хвилі в будинках повилітали вікна.
У листопаді повідомлялося, що в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали в лікарню в надважкому стані.
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