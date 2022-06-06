Паніка через наступ ЗСУ: під Мелітополем рашисти кидають блокпости

Окупанти РФ панікують через наступ ЗСУ на Запоріжжя / Reuters

У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти покинули майже всі блок-пости.

Вони панікують через страх наступу українських захисників, розповів мер Мелітополя Іван Федоров у Facebook.

"Окупанти покинули майже всі блокпости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів", - зазначив він.

Мер міста підкреслив, що російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та інтернет.

Федоров додав, що в найближчі місяці Мелітополь буде звільнений з-під окупації РФ.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що армія Російської Федерації в останні дні активно посилює тиск на запорізькому напрямку.

При цьому рашисти планують повністю окупувати обласний центр. За словами глави держави, про це свідчать перехоплення переговорів російських окупантів.

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