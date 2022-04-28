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У Маріуполі загинула 14-річна важкоатлетка: її вбило ворожим снарядом разом з мамою

28 квітня 2022, 22:09

Дівчина входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Вона мала "золото" національного чемпіонату і прагнула й далі здобувати перемоги.

У Маріуполі снарядом окупантів вбило 14-річну важкоатлетку разом з її мамою/ Facebook Управління фізичної культури та спорту ДонОДА

У Маріуполі на Донеччині черговою жертвою путінських військ стала юна українська важкоатлетка, перспективна спортсменка Аліна Перегудова.

Дівчину разом з її мамою вбило у місті снарядом російських окупантів. Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької ОВА у Facebook.

Юна спортсменка була вихованкою Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики, а також навчалася у Донецькому обласному спеціалізованому фаховому коледжі спортивного профілю ім. С. Бубки.

"Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі…", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під завалами у Маріуполі загинула 10-річна українська гімнастка Катерина Дяченко. Дівчинка перебувала в будинку, у який влучив снаряд російських окупантів. Внаслідок обстрілу будівля обвалилася, гімнастка опинилася під уламками.

Нагадаємо, за даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка станом на середину квітня, у Маріуполі уже загинули від 20 до 22 тисяч людей.

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