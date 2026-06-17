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В магазинах України виявили небезпечний товар - як він виглядає

Юрій Берендій
17 червня 2026, 04:08
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У Держпродспоживслужбі попередили про небезпечну дитячу іграшку, яка не відповідає вимогам безпеки та може становити загрозу.
В магазинах України виявили небезпечний товар - як він виглядає
В магазинах виявили небезпечний товар - як він виглядає / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • На Черкащині виявили небезпечну дитячу іграшку бренду Limo Toy
  • Перевірка показала, що товар швидко спалахує і повністю згоряє
  • Суб’єкту господарювання заборонили продавати цю продукцію

В Черкаській області виявили дитячу іграшку, яка може становити серйозну небезпеку для здоров’я та безпеки дітей. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

"Спеціалісти управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області під час планової перевірки виявили продукцію, що не відповідає вимогам нормативних документів та становить потенційну небезпеку", - йдеться у повідомленні.

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Фахівці повідомили про небезпечну дитячу іграшку "Собака (в переносці) з кісткою" торговельної марки Limo Toy (арт. 100К-Т-3).

Під час перевірки встановили, що продукція не містить необхідних попереджень українською мовою щодо безпечного використання, а маркування обмежується лише віковим символом без обов’язкових застережень, зокрема про заборону використання дітьми до 36 місяців.

Крім того, швидкість поширення полум’я по поверхні іграшки перевищує допустимі норми, а під час випробувань після контакту з відкритим вогнем вона повністю загорілася та згоріла.

В магазинах України виявили небезпечний товар - як він виглядає
/ Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області﻿

У Держпродспоживслужбі попередили, що така продукція може спричинити термічні опіки у дітей, які потребуватимуть стаціонарного лікування. За результатами перевірки суб’єкту господарювання заборонили реалізацію цієї іграшки та зобов’язали вилучити її з обігу.

"Рекомендуємо утриматися від використання зазначеної іграшки", - резюмували в Держпродспоживслужбі.

Небезпечні товари в магазинах - останні новини за темою

У Держпродспоживслужбі повідомляли про вилучення понад 4,5 тисячі небезпечних дитячих іграшок в Україні за дев’ять місяців, що втричі більше ніж торік. Водночас більше ніж 1,5 тисячі таких товарів вже почали приводити до вимог безпеки.

Також раніше в Харкові сталися випадки, коли діти госпіталізувалися через проковтнуті монети з небезпечних іграшок, і медики змогли врятувати дітей без операційного втручання. Така ситуація стурбувала громадськість та експертів, бо вона вкотре підтверджує необхідність ретельного контролю за іграшками на ринку.

Як раніше повідомляв Главред, у Держпродспоживслужбі закликали українців бути обережними з товарами, що містять небезпечні речовини, зокрема через виявлені перевищення свинцю та кадмію у скляних чашках з Китаю, які продають у магазинах. Така продукція становить серйозну загрозу для здоров’я, і відомство активізовано співпрацює з міжнародними партнерами для вилучення небезпечних товарів з обігу. Попередження стосується іграшок, які можуть викликати не тільки травми, а й отруєння.

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Про джерело: Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача.

Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

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