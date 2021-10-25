В улюблених солодощах українців виявили "отруту"

Зефір виявився небезпечним / goodfon.ru

Одна з найпопулярніших і улюблених солодощів українців виявилася небезпечною. Як з'ясували журналісти, багато виробників не вказують реальний склад зефіру на етикетці.

Як повідомляє ТСН, більшість виробників не вказують на зефірі відсоток яблучного пюре, який є основою цього продукту.

У складі зефіру, у одного бренду, знайшли небезпечну добавку - бензоат натрію. Це неприпустимо, адже це сильний токсин і він вбиває мікрофлору кишечника, майже як отрута для організму.

А в глазурований зефір виробники не соромляться додавати замінник цукру і шоколаду, а так бути не повинно, адже ці складові набагато дешевше звичних.

І найголовнішою проблемою в зефірі виявилася величезна частина цукру, замість фруктового пюре та лимонна кислота.

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Як з'ясувалося, у вітчизняному зефірі майже немає корисних продуктів, один цукор і шкідливі добавки.

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Як раніше повідомляли, в Україні виявили кілька тонн фальшивого вершкового масло з початку року. У Держпродспоживслужбі зазначили, що цей продукт є одним з найчастіше підроблених.

Так, з початку року було 198 порушень, припинено обіг 556 кг фальсифікованої олії, а також 2,4 тонни продукту.