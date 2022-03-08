"Поліпшити матеріальне становище": меру Ірпеня окупанти запропонували здати місто

Вторгнення окупантів в Ірпінь / Facebook

Міському голові Ірпінь Олександру Маркушину російські окупанти запропонували здати місто.

Про це передає мер міста в Telegram.

Маркушин зазначив, що отримав повідомлення від невідомого, який пропонував здати місто, врятувати життя і "поліпшити матеріальне становище".

На цю пропозицію мер Ірпеня відповів відмовою.

"Мене дивує, що ці чудовиська досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б'ється! Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя і здоров'я кількох тисяч російських солдатів-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана", - зазначив Маркушин.

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Раніше писав Главред, що міста Ірпінь та Буча під Києвом більше трьох діб залишаються без води, їжі та електрики. У місцевих жителів немає можливості виїхати, так як російські окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

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