У Луцьку встановлено романтичний рекорд: пенсіонер 781 раз за рік зізнався у коханні

Чоловік представив 102 60-річних листи, які зайняли 427 сторінки.
Лучанин, колишній декан Луцького національного технічного університету Євген Філіпчук встановив романтичний рекорд і потрапив до Книги рекордів України.
Як повідомляє Суспільне Волинь, в цьому йому допомогло студентське листування з майбутньою дружиною, яка склала 102 листи. На 427 сторінках слово "любов" згадується 781 раз.
Листи, яким вже більше 60 років Євген і його вже покійна дружина Ольга написали один одному за один рік розлуки.
Вони познайомилися на танцях. Молодий Філіпчук поїхав вчитися до Харкова, а його кохана залишилася на Волині. Пізніше пара одружилася, у неї народилися дві дочки, троє онуків і четверо правнуків.
Три роки тому жінки не стало і чоловік випадково знайшов архів романтичних листів. Він подав заявку до Національного проекту Книга рекордів України.
"Цей матеріал відповідає рекорду України. Такого ще не було в категорії "Сімейне виховання". Цей рекорд є стимулом для молодого покоління, яке має у своїх стосунках і почуттях цінувати такі речі, як любов", - зазначив представник комісії Віталій Іваницький.
Тепер пенсіонер працює над автобіографічним романом нехай розкажуть листи.
"Слово" любов " - вічне, і моя книга буде написана про це. Моя дружина Оля пішла з життя 3 роки тому, але ми знову з нею зустрілися. Тут, за письмовим столом. Я тримаю в руках листи, написані її рукою. Я бачу, як розпливалися букви, і я цілую на пожовклих сторінках сліди її сліз. Сьогодні роман нехай розкажуть листи ми пишемо удвох", - розповів він виданню КП в Україні.
Нагадаємо, дев'ятирічний українець з села Семенівка Мелітопольського району встановив рекорд за кількістю віджимань - Артем Захаров віджався 1001 раз. Попередній рекорд серед його однолітків становив лише 400 віджимань.
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