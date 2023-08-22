"Життя росіян має значення": відомий режисер цинічно захистив окупантів

Данський режисер Ларс фон Трієр обурився через те, що Україні передають винищувачі F-16.

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Ларс фон Трієр в істериці почав захищати росіян / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Легендарний і всесвітньо відомий датський режисер Ларс фон Трієр зробив неймовірно цинічну заяву. Він обурився через те, що Данія і Нідерланди пообіцяли передати Україні сучасні винищувачі F-16, які необхідні для захисту і звільнення українських територій від російських окупантів.

На своїй сторінці в Instagram він відкрито підтримав росіян і почав їх жаліти. При цьому він дуже дивно висловився про прем'єрміністра Данії Метте Фредеріксен, яка сиділа в кабіні винищувача разом з президентом України Володимиром Зеленським.

"Пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як хтось безмежно закоханий, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств нашого часу, посміхаючись від вуха до вуха): життя росіян також мають значення", - цинічно написав Ларс фон Трієр.

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Ларс фон Трієр в істериці почав захищати росіян / фото: скріншот

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