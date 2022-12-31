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У Києві ворожа ракета поранила японського журналіста

31 грудня 2022, 15:54
Його госпіталізували, медики надають йому допомогу.
В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста
У Києві ворожа ракета поранила японського журналіста/ Telegram

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні в суботу, 31 грудня, у Києві дістав поранення японський журналіст.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко. Він зазначає, що працівника медіа забрали до лікарні.

"Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики", – написав Кличко у Telegram.

Він уточнив, що станом на 15:31 до медзакладів столиці госпіталізували уже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.

В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста
скрін
В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста
Telegram

Масована ракетна атака РФ

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди.

Під час ракетної атаки були "прильоти", зокрема, у Києві, Хмельницькому і Миколаєві.

У Києві внаслідок ракетної атаки уже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були у Печерському, Голосіївському і Солом’янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було влучання в готель.

Нагадаємо, у містах Джанкой та Євпаторія в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони відбулися якраз у той час, коли країна-агресорка РФ здійснювала масований ракетний обстріл України.

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