У Києві ворожа ракета поранила японського журналіста

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні в суботу, 31 грудня, у Києві дістав поранення японський журналіст.
Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко. Він зазначає, що працівника медіа забрали до лікарні.
"Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики", – написав Кличко у Telegram.
Він уточнив, що станом на 15:31 до медзакладів столиці госпіталізували уже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.
Масована ракетна атака РФ
В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди.
Під час ракетної атаки були "прильоти", зокрема, у Києві, Хмельницькому і Миколаєві.
У Києві внаслідок ракетної атаки уже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були у Печерському, Голосіївському і Солом’янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було влучання в готель.
Нагадаємо, у містах Джанкой та Євпаторія в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони відбулися якраз у той час, коли країна-агресорка РФ здійснювала масований ракетний обстріл України.
Читайте також:
- Для Путіна 2022-й став роком ганьби і провалів – Newsweek
- Ракетна атака РФ: по Україні прокотилися вибухи, багато міст без світла
- У 2023 році Україна переможе злочинну армію РФ, а на країну-агресорку чекає зміна влади - Буданов