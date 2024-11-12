У Києві в ТЦК знайшли чоловіка з простреленою головою: що відомо

Співробітник Печерського ТЦК і СП намагався вчинити самогубство.

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У Києві в ТЦК майор здійснив спробу самогубства / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

У Києві в Печерському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП) знайшли чоловіка з простреленою головою. Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на власні джерела.

"Постраждалого екстрено госпіталізували в Київську міську клінічну лікарню №17 з попереднім діагнозом - "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок". Він перебуває там у важкому стані", - додав співрозмовник.

Пораненим виявився один із працівників Печерського ТЦК - начальник групи персоналу майор Андрій Воєводін. Зазначається, що він намагався вчинити самогубство і вистрілив собі в лоб із табельного пістолета "Макарова", повідомляють ЗМІ.

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Зазначається, що інцидент стався 9 листопада. Зараз поранений перебуває в комі. На місці знайшли передсмертну записку. За даними ЗМІ, у записці було зазначено, що Воєводін нібито втомився від служби і відчував на собі знущання з боку керівника.

Правоохоронці розслідують справу за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство".

Як повідомляв Главред раніше, на Одещині застрелили дезертира. Четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини і намагалися пішки перейти в Республіку Молдова. Для того, щоб під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі. Вони напали на прикордонника, після чого той був змушений застосувати зброю.

Також повідомлялося про те, що на Закарпатті чоловік потрапив до лікарні просто з ТЦК. Він здійснив спробу суїциду просто в туалеті ТЦК, де його знайшли в крові та з порізами.

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